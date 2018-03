Pagelle Milan Chievo | Fantacalcio | i voti della partita Serie A 29^ giornata - primo

Milano-Sanremo 2018 - le Pagelle : Vincenzo Nibali - questo è il tuo capolavoro! Bene Trentin - deludono Sagan e Kwiatkowski. Ewan… : Lo Squalo dello Stretto ha riportato in alto l’Italia. Dodici anni dopo un italiano è tornato a vincere la Milano-Sanremo: si tratta, ovviamente, di Vincenzo Nibali, che ha staccato tutti sul Poggio nell’edizione 2018 della Classicissima. Di seguito le pagelle di una corsa molto diversa rispetto a come ce la si poteva attendere. Nibali Vincenzo, voto 10 e lode: non ci sarebbe nemmeno bisogno di scriverlo. Forse la più grande ...

Arsenal-Milan 3-1 - le Pagelle di CalcioWeb : Arsenal-Milan 3-1, le pagelle di CalcioWeb – Finisce l’avventura in Europa League per la squadra di Gennaro Gattuso, i rossoneri salutano la competizione a testa altissima e giocano una partita coraggiosa al cospetto di una squadra forte e su un campo difficilissimo. L’Arsenal vince ma non convince e difficilmente sarà protagonista fino al termine della competizione. Il Milan entra in campo benissimo e passa in vantaggio nel ...

Pagelle Arsenal-Milan 3-1 : la magia di Calhanoglu fa sperare. Bene Borini. Male Suso e Donnarumma rovina tutto : Il Milan perde 3-1 il ritorno degli ottavi di finale di Europa League in casa dell’Arsenal ed è eliminato. Non basta la magia iniziale di Calhanoglu, poi l’arbitro si inventa un rigore in favore degli inglesi. Nel secondo tempo papera di Donnarumma e tris di Welbeck. Di seguito le Pagelle dei rossoneri. Donnarumma 5: rovina una buona partita con una papera clamorosa sul tiro di Xhaka. In precedenza era stato molto bravo su Wilshere e ...

Pagelle / Arsenal Milan (3-1) : i voti della partita (Europa League - ritorno ottavi) : PAGELLE Arsenal Milan (3-1): i rossoneri lottano ma sono sconfitti anche a Londra, e dunque eliminati dall’Europa League. Doppietta di Welbeck, male Donnarumma sul secondo gol(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 22:48:00 GMT)

Pagelle/ Arsenal Milan : i voti della partita (Europa League - ritorno ottavi - primo tempo) : Pagelle Arsenal Milan: i voti della partita di ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Ecco i migliori e i peggiori elementi della sfida all'Emirates Stadium.(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 21:57:00 GMT)

LIVE Pagelle Arsenal-Milan - Europa League in DIRETTA : i rossoneri di Gattuso a caccia dell’impresa per volare ai quarti : Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Pagelle di Arsenal-Milan, sfida valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. rossoneri chiamati all’impresa in quel di Londra, visto che devono rimontare la sconfitta per 2-0 dell’andata a San Siro. Il Milan è dalla vittoria in campionato contro il Genoa all’ultimo secondo. Un successo che può dare fiducia in vista di questa sera e soprattutto ...

Pagelle / Genoa Milan (0-1) : Suso fondamentale. Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 28^ giornata) : Pagelle Genoa Milan (0-1): Fantacalcio, i voti della partita di Serie A (28^ giornata). André Silva regala la vittoria ai rossoneri all'ultimo respiro, Suso decisivo nello sfornare l'assist(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 11:00:00 GMT)

Genoa-Milan 0-1 - le Pagelle di CalcioWeb : Genoa-Milan 0-1, le pagelle di CalcioWeb – Si è conclusa la gara delle 18 valida per la 28^ giornata del campionato di Serie A, in campo Genoa e Milan che hanno dato vita ad una partita che ha regalato grosse emozioni fino all’ultimo minuto. La partita è stata a rischio per allerta meteo, alla fine nessun problema. Nel complesso meglio la squadra di Ballardini che ha avuto maggiori occasioni da gol, il Milan dimostra di essere in un ...

Pagelle/ Genoa Milan : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 28^ giornata - primo tempo) : Pagelle Genoa Milan: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A (28^ giornata). I rossoneri provavano a riscattare a Marassi il passo falso interno negli ottavi di Europa League(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 19:05:00 GMT)

Pagelle / Milan Arsenal (0-2) : disastroso Calabria. I voti della partita (Europa League ottavi) : Le PAGELLE di Milan Arsenal (0-2): i voti della partita di Europa League. I rossoneri affondano nell'andata degli ottavi, decidono i gol di Mkhitaryan e Ramsey nel primo tempo(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 10:22:00 GMT)

Milan-Arsenal - le Pagelle : Bonaventura stecca - Ozil inventa : Ozil 7.5 Due assist degni di un campione del mondo. Il migliore in campo. WILSHERE 6.5 Sempre pronto a dare una mano sia a Ozil sia a Mkhitaryan. MKHITARYAN 7.5 Apre le danze al 15' con un bel gol. ...

Pagelle / Milan Arsenal (0-2) : i voti della partita (Europa League ottavi) : Le PAGELLE di Milan Arsenal (0-2): i voti della partita di Europa League. I rossoneri affondano nell'andata degli ottavi, decidono i gol di Mkhitaryan e Ramsey nel primo tempo(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 20:53:00 GMT)

Pagelle Milan-Arsenal 0-2 - Ozil è un fenomeno : Pagelle Milan-Arsenal 0-2, Ozil è un fenomeno – Si è conclusa l’andata degli ottavi di finale di Europa League, in campo Arsenal e Milan che hanno dato vita ad una partita che ha regalato molte emozioni. La partita di oggi ha messo in mostra le differenze tecniche, il club inglese ha dimostrato di essere superiore, in particolar modo Ozil di ben altro livello e che ha incantato con grandi giocate. Il Milan un pò sottotono ma ...

Pagelle Milan-Arsenal 0-2 - Europa League 2018 : Biglia e Kessié distratti - difesa in bambola - Bonaventura unica luce : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI Milan-Arsenal Milan sottotono a San Siro contro l’Arsenal nel match d’andata degli ottavi di finale dell’Europa League 2017-2018. I rossoneri incassano una sconfitta pesantissima tra le mura amiche ad opera dei Gunners, che dominano nella prima frazione e gestiscono nella ripresa, ipotecando il passaggio del turno con i gol di Mkhitaryan e Ramsey. I rossoneri partono bene ma si spengono ...