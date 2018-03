Morto per un alterco | arrestato giovane ricercato da polizia

E' vivo ma per la legge è Morto : ricorso respinto - la moglie sposa italiano Video : Una vicenda tragicomica che ha suscito stupore e polemiche in Romania [Video] e che, in queste ultime ore, ha varcato i confini della nazione balcanica. Nel 2016 Constantin Reliu, un uomo di 63 anni originario di Barlad contea di Vaslui, è stato #dichiarato morto dai tribunali rumeni, sebbene abbia vissuto in Turchia per due decenni. Ora, l'uomo ha perso la causa intentata per la revoca del provvedimento di morte presunta. Secondo i giudici ...

Le regole del delitto perfetto 4×15 svela il nuovo Morto - ma non convince fino in fondo (recensione) : Attenzione! Contiene spoiler sulla trama de Le regole del delitto perfetto 4x15, finale della quarta stagione della serie. Siamo arrivati anche questa volta alla resa dei conti: How to Get Away With Murder ha chiuso un'altra stagione con un altro episodio al quale, come sempre, era affidato il difficile compito di tirare le fila del discorso preparando il terreno per una potenziale nuova stagione. Missione riuscita? Più no che sì, se volete ...

Viene dichiarato Morto dalla moglie ma è vivo e vegeto e fa appello in tribunale : perde la causa : Un uomo è stato dichiarato defunto dalla moglie, ma, essendo invece vivo e vegeto, ha presentato appello per dimostrare il contrario: è stato dichiarato legalmente morto da un tribunale. Constantin Reliu, 63 anni, ha perso la sua causa presso la corte di Vasului, perché ha presentato oltre il termine consentito l’appello contro la sentenza che lo dava per morto, ha spiegato un portavoce del tribunale. Inoltre non può presentare ulteriori ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : valanga Svizzera - un Morto e 3 dispersi (17 marzo) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: valanga Svizzera, un morto e 3 dispersi. A Cantù un pensionato di 78 anni è stato ucciso a coltellate nella sua abitazione, arrestato il nipote 28enne(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 15:06:00 GMT)

Maltempo Svizzera : sciatore Morto per valanga - altri tre dispersi : I soccorritori hanno estratto dalla neve il corpo senza vita di uno dei quattro sci-escursionisti travolti ieri pomeriggio da una valanga nel comprensorio sciistico svizzero delle 4 Vallées, nel Vallese centrale. Continuano le ricerche degli altri tre dispersi. Il lavoro dei soccorritori era stato brevemente sospeso questa mattina a causa del Maltempo. Alle ricerche partecipano Air-Glaciers, Air-Zermatt, la colonna di soccorso del Club alpino ...

Esule russo trovato Morto a Londra : la polizia indaga per omicidio. Johnson accusa Putin per la spia avvelenata : Aperto un fascicolo per omicidio sulla morte a Londra di Nikolai Glushkov, ex socio dell'oligarca anti-Putin Boris Berezovski, anch’egli morto in circostanze non ancora chiarite. Il decesso sarebbe avvenuto per soffocamento, a causa di una qualche forma di «pressione sul collo»...

Palestinese in auto travolge diverse persone in Cisgiordania. Un Morto e 4 feriti gravi : Secondo i media locali ci sarebbe almeno un morto in un 'attacco terroristico'. Si tratterebbe di un militare israeliano

Alto Adige - trovato Morto sciatore disperso : era il figlio del sindaco di Corvara : Andreas Rottonara, 22 anni, e figlio di Robert, sindaco di Corvara in Badia, era scomparso ieri quando era salito ad alta quota per sciare. Il corpo senza vita è stato trovato questa notte sotto una valanga.Continua a leggere

A Genova un anziano è Morto cadendo in una voragine aperta dal 2016 : Il cadavere di un anziano è stato trovato stamani in una voragine che si è aperta da tempo in via Berno, sulle alture di San Fruttuoso, a Genova. La segnalazione del corpo è stata fatta da alcuni abitanti della zona. Al fianco della recinzione che delimita l'area dove si trova il cadavere è stato trovato un paio di ciabatte che potrebbero appartenere all'uomo morto. Sul posto la polizia, un medico legale e i vigili ...

Trapianti - per la prima volta paziente riceve rene da donatore Morto : Per la prima volta al mondo è stata avviata con esito positivo in Italia una catena di trapianto di rene da vivente tra coppie donatore-ricevente incompatibili , programma cosiddetto 'cross over', , innescata da un ...

Energy drink col topo Morto dentro. La terribile scoperta dopo essersi scolato l’intera lattina : Sapete cosa c’è dentro alle bevande energetiche? No, non parliamo della formula. Ma di quello che potreste trovare sul fondo di una lattina, magari dopo aver già bevuto il contenuto. E’ quanto accaduto in Arkansas, Stati Uniti, a un uomo che sostiene di aver trovato un topo morto sul fondo della sua lattina di Red Bull, la bevanda energetica prodotta dalla compagnia austriaca Red Bull GmbH di Salisburgo. Josh Henley racconta tutto ...

Genova : anziano cade in una voragine aperta da 2 anni - Morto : Un uomo 87 anni è stato ritrovato senza vita in una voragine aperta da 2 anni in via Berno, nel quartiere di San Fruttuoso, a Genova. La buca si era formata nel marzo del 2016 a seguito di un’ondata di maltempo. Sul posto il 118 con il medico legale, i vigili del fuoco e la polizia scientifica. L'articolo Genova: anziano cade in una voragine aperta da 2 anni, morto sembra essere il primo su Meteo Web.