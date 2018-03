“Eva ti chiedo scusa” Isola | clamoroso passo indietro In diretta davanti a tutti l’ex

caffeinamagazine

(Di domenica 18 marzo 2018) È arrivata l’ora delle scuse e del perdono. All’dei famosi forse qualcosa sta cambiando e dopo settimane di intemperanze i concorrenti che hanno lasciato l’Honduras sembrano giungere a più miti consigli. Nella puntata del 18 marzo di Domenica Live è successo quello che ormai più nessuno si aspettava: intv,l’offesa è stata lavata , Eva Henger è stata finalmente risarcita delle offese ricevute. A cospargersi il capo di cenere è stato Filippo Nardi che è stato tirato in ballo riguardo alle presunte minacce che avrebbe fatto a Massimiliano Caroletti, il marito dell’ex naufraga. A parlare della questione era stata Mercedesz Henger che aveva rivelato come Nardi si sarebbe innervosito in aeroporto nel vedere gli altri concorrenti del reality show abbracciare per ore i propri famigliari. Tra loro c’era anche la madre che ...