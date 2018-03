L' intellighenzia di sinistra che spinge il Pd nelle braccia del M5S

huffingtonpost

(Di sabato 17 marzo 2018) Se sia un'ubriacatura tanto frettolosa quanto improvvida o l'unica strategia possibile di fronte al collasso dellafasce d'elettorato di cui lasarebbe, in teoria, espressione, è argomento frequente di dibattito in questi giorni di stallo politico con due vincitori e zero possibilità di formare maggioranze parlamentari. Ma è certo che un fronte unico nell'disi sia mosso a favore di un accordo tra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle, attraverso cui il primo si consegni - in ragione della sua sconfitta - al secondo - in virtù della sua vittoria - senza grandi pretese ma ad ogni costo pur di scongiurare un'Italia a trazione leghista.Da Zagrebelsky a Cacciari, da Ignazi a Settis, espressioni diverse di unain cerca di rappresentanza, travolta dalla ruspa del renzismo: tanti intellettuali non ...