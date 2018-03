Esclusiva CalcioWeb | Milan-Torino-Sampdoria | incredibile intreccio di calciomercato

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Roma - offerta con contropartita del Real Madrid per Alisson : Calciomercato Roma – La Roma sta disputando una stagione positiva soprattutto in Champions League, adesso per i giallorossi sfida affascinante contro il Real Madrid. Fino al momento si è messo in mostra il portiere Alisson, parate miracolose dell’estremo difensore giallorosso e valutazione economica che è aumentata clamorosamente. Il brasiliano è finito nel mirino del Real Madrid, offerta veramente importante da parte dei Blancos, 25 ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato - inserimento di Sampdoria e Torino per Politano : Calciomercato, Sampdoria e Torino tentano il colpo. La squadra blucerchiata sta disputando una stagione positiva e sta lottando per l’Europa League, situazione diversa invece per i granata che stanno deludendo dopo un buon inizio con Mazzarri in panchina. Si pensa anche alla prossima stagione ed al mercato, l’intenzione per entrambe è rinforzare l’attacco. Nel mirino è finito l’attaccante del Sassuolo Politano, continuano ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Juventus - offerta shock (con contropartite) alla Lazio per Milinkovic-Savic : Calciomercato Juventus – La Juventus sta attraversando un momento veramente importante, dopo il successo contro l’Atalanta i bianconeri si sono portati a +4 sul Napoli ed anche in Champions League staccato il pass per i quarti di finale, conquistata anche la finale di Coppa Italia. Ma il club bianconero lavora intensamente anche per il mercato della prossima stagione, l’obiettivo è quello di rinforzare ulteriormente la squadra. ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Genoa - occhi sul centrocampista Donsah : Calciomercato Genoa – Il Genoa è al lavoro per preparare la prossima giornata del campionato di Serie A, la squadra di Ballardini spera di chiudere nel minor tempo possibile i giochi per la salvezza. Nel frattempo si pensa alla prossima stagione, il Calciomercato è ancora lontano ma si prova ad anticipare i tempi. Secondo indiscrezioni riportate da CalcioWeb nel mirino è finito il centrocampista Donsah, seguito con grande interesse dal ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato - Bologna ed Atalanta pensano ad uno scambio : Il Calciomercato estivo è ancora lontano ma le società di Serie A provano ad anticipare i tempi per non farsi trovare impreparati. Si candidano ad essere protagoniste Bologna ed Atalanta, in questo senso movimento in attacco, le due società pensano ad uno scambio. Secondo indiscrezioni riportate da CalcioWeb si tratta di Petagna e Destro, stagione altalenante per entrambi con le maglie di Atalanta e Bologna, al termine della stagione potrebbe ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Sampdoria - occhi sul Papu Gomez : Calciomercato Sampdoria – La Sampdoria sta disputando una stagione importante, la squadra di Giampaolo in lotta per l’Europa League, prossime gare fondamentali per raggiungere l’obiettivo. Nel frattempo si pensa anche alla prossima stagione con l’obiettivo di rinforzare la rosa, movimento in attacco, si cerca una spalla di Duvan Zapata. Un obiettivo è sicuramente Eder ma secondo indiscrezioni riportate da CalcioWeb nel ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Juventus - proposto uno scambio al Torino : le ultime : Calciomercato Juventus – La Juventus sta disputando una stagione molto importante, il club bianconero è reduce dal successo nel recupero di campionato contro l’Atalanta, pass anche per i quarti di finale di Champions League ed adesso si attende l’avversario dal sorteggio di domani. Nel frattempo la dirigenza bianconera sta pensando alla prossima stagione ed al mercato, contatti con il Torino, anche in passato le due società ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Roma - la Champions porta… Verratti : tentativo con il Psg - via Nainggolan : Calciomercato Roma, tentativo per Verratti. La Roma sta attraversando un momento veramente importante, la squadra di Di Francesco è reduce dall’entusiasmante successo in Champions League contro lo Shakhtar ed adesso attende l’avversario dei quarti di finale, i giallorossi possono rappresentare la mina vagante della competizione. Il passaggio del turno ai quarti ha portato una discreta cifra nelle casse della Roma che potrebbe ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Napoli - la contropartita proposta al Genoa per Perin : Calciomercato Napoli, il club azzurro è concentrato sull’ultima parte di stagione con l’intenzione di lottare fino alla fine per lo scudetto, testa a testa bellissimo con la Juventus di Massimiliano Allegri. Ma si pensa anche alla prossima stagione con l’obiettivo di rinforzare la rosa, manovre in porta. Addio con Reina che ha già trovato l’accordo con il Milan, come anticipato da CalcioWeb, il nome in pole per il ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Napoli - sorpasso sull’Inter per Asamoah : Calciomercato Napoli – Il Napoli continua il duello con la Juventus per lo scudetto, la squadra di Maurizio Sarri ha dovuto fare i conti con il sorpasso ma il campionato può regalare ancora grosse sorprese. Nel frattempo si pensa anche al mercato della prossima stagione, Perinetti conferma l’Esclusiva di CalcioWeb sull’interesse azzurro per il portiere Perin ed anche la difesa potrebbe subire cambiamenti. Nelle ultime ore ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato - Roma e Milan lavorano al super scambio Dzeko-Suso : Il campionato di Serie A è entrato nella fase decisiva, Roma e Milan sono due squadre pronte a dare battaglia fino alla fine per la qualificazione in Champions League. La squadra di Di Francesco sta attraversando un buon momento ma a maggior ragione quella di Gattuso veramente entusiasmante in campionato e che sta recuperando punti su punti. Nel frattempo si pensa al mercato della prossima stagione, si profila una possibile operazione tra Milan ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato - maxi operazione Inter-Sampdoria : Calciomercato, Inter e Sampdoria lavorano ad una maxi operazione. il club blucerchiato sta disputando una stagione ottima, i nerazzurri sono invece in grande calo e rischiano di rimanere fuori dalla Champions League. Si pensa anche alla prossima stagione con l’intenzione di muoversi sul mercato, l’Inter guarda con attenzione in casa Sampdoria ed in particolar modo nel mirino è finito il centrocampista Praet, autore fino al momento di ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Roma - ecco l’offerta all’Atalanta per Cristante : Calciomercato Roma – La Roma è reduce dal successo nella gara di campionato contro il Torino, importante passo in avanti verso la qualificazione in Champions League. Ma a tenere banco in casa giallorossa è anche il mercato, manovre per il centrocampo ed occhi puntati sul calciatore dell’Atalanta Cristante. Il club nerazzurro fa una valutazione importante del calciatore, circa 30 milioni di euro, la Roma è arrivata invece ad offrire ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Napoli - offerta al Genoa per Perin : tutti i dettagli : Calciomercato Napoli – Il Napoli è in corsa per la vittoria dello scudetto, la squadra di Maurizio Sarri si prepara per l’importante gara contro l’Inter con l’intenzione di riscattare il ko contro la Roma. Nel frattempo si pensa anche alla prossima stagione ed un aspetto molto importante è quello relativo al mercato. Movimento sul fronte portieri, con il portiere Reina si è deciso di non rinnovare il contratto, accordo ...