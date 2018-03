Meghan Markle | ecco perché non può ricevere abiti omaggio

Meghan Markle indossa un cappotto da 1000 dollari. Ma chi paga i suoi abiti? : Per il suo primo impegno pubblico accanto alla regina Elisabetta, Meghan Markle ha indossato un cappotto bianco da 1000 dollari. Non è la prima volta che la futura sposa del principe Harry sfoggia vestiti costosi. Ciò ha fatto sorgere una domanda: chi paga per il suo guardaroba? Stando a quanto rivelato da People, anche l'acquisto del vestiario è dominato da un rigido protocollo: i reali inglesi non possono assolutamente ...

Royal family news : Meghan Markle ha chiuso tutti i suoi account social ma la principessa Eugenia ha fatto l'opposto. : Tra l'altro, chi l'avrebbe mai detto che la principessa Eugenia avrebbe fatto questo salto nel mondo social proprio nel giorno della Festa della Donna? Sembra quasi uno statement di indipendenza e ...

Meghan Markle : c’è una grossa differenza nella benedizione della regina Elisabetta - rispetto a quella per Kate Middleton : Il matrimonio del principe Harry e di Meghan Markle sarà il prossimo 19 maggio nella cappella di San Giorgio del castello di Windsor e, anche se i preparativi sono già in corso, mancava il sì ufficiale della regina Elisabetta. [arc id=”c0b69a5a-cdf5-4ccc-8d96-5621eae231a7″] Sua Maestà deve approvare i matrimoni di chi “è in linea di successione alla Corona, fino al sesto posto“, riportano i giornali britannici. Oggi la ...

Fan dei One Direction contro il Principe Harry e Meghan Markle : "Offendono Liam Payne" : One Direction e Liam Payne al centro di un piccolo giallo sui social network, dopo l'esibizione del cantante britannico durante la giornata del Commonwealth. La causa è da ricercarsi in alcune ...

La gaffe reale di Meghan Markle con il principe Harry fa il giro del mondo - sul web - : Non è passato inosservato lo sguardo divertito tra il principe Harry e la sua promessa sposa Meghan Markle durante le celebrazioni del Commonwealth Day dopo l'esibizione di Liam Payne, il cantante ...

Meghan Markle : è lei la più bella del reame? La risposta della scienza : ... nota anche come 'Beauty Phi', è l'equazione matematica che la governa è la ' Golden Ratio' , espressa dal numero irrazionale 1,6180339887, applicabile ad ogni campo della scienza e della conoscenza ,...

Le sopracciglia alzate del principe Harry (in direzione di Meghan Markle) scatenano un caso in Inghilterra : Durante le celebrazioni del Commonwealth Day - giornata che omaggia i 53 paesi dell'organizzazione intergovernativa - gli occhi erano puntati sulla più fresca coppia reale e le telecamere hanno catturato un momento diventato un caso sui media britannici. Alla fine della performance di Lyam Payne, il principe Harry ha alzato le sopracciglia, un gesto che ha fatto sorridere Meghan ed è stato interpretato da molti come derisione nei ...

“Ecco l’abito di Meghan!”. Royal wedding - il vestito da sposa finisce sul web : la soffiata sull’outfit di miss Markle manda il tilt la casa reale e le foto volano sul web : Doveva essere tutto top secret fino al giorno delle nozze, eppure qualcosa è andato storto. Mancano ancora quattro mesi alle nozze dell’anno, quelle tra il principe Harry d’Inghilterra e Meghan Markle, e il sito americano TMZ ha pubblicato i bozzetti dell’abito che la futura principessa indosserà. La richiesta degli schizzi era arrivata proprio da Buckingham Palace. La famiglia reale infatti aveva contattato direttamente ...

Le scarpe da sposa che potrebbero piacere a Meghan Markle : Dall’annuncio ufficiale del fidanzamento con il principe Harry, Meghan Markle ha i riflettori puntati addosso. Fan e fashionisti sono attenti a ogni piccolo dettaglio dei suoi outfit. Dalle uscite, più o meno ufficiali, emergono alcuni i brand di «fiducia», a cui Markle fa spesso affidamento. Tra questi, per quanto riguarda le calzature, troviamo Sarah Flint. La quasi cognata di Kate è stata fotografata in diverse occasioni con un paio di scarpe ...

Meghan Markle si ispira a Lady Diana - lo svela un maggiordomo : una strada tutta in salita quella che Meghan Markle dovrà percorrere per diventare un membro della Royal Family. Eppure ha già raggiunto un ragguardevole traguardo: conquistare il popolo britannico, ...