Fifa | ufficiale l' uso del Var ai Mondiali di Russia

Ufficiale - la Fifa conferma : il VAR sarà utilizzato ai Mondiali : In Serie A ha fatto la propria comparsa da questa stagione, portando con sé una scia di polemiche. E adesso, il VAR sbarca ufficialmente anche nel mondo delle Nazionali: sarà utilizzato ai prossimi Mondiali . Al termine di un congresso svoltosi a Bogotá, in Colombia, la FIFA ha ufficialmente annunciato di aver approvato l'uso della tecnologia. ...

Calcio - Mondiali 2018 – UFFICIALE : la Fifa approva l’utilizzo del Var. La conferma arriva da Gianni Infantino : Var ai Mondiali , ora è UFFICIALE . La conferma è arriva ta direttamente dal presidente della FIFA Gianni Infantino , che ha annunciato la novità in maniera definitiva nel corso di una conferenza stampa a Bogota, sede del FIFA Council Meeting. “Siamo molto contenti di questa approva zione“, ha commentato lo svizzero di origini italiane, manifestando tutta la sua soddisfazione. Eppure proprio Infantino non era favorevole ...

Fifa 18 Winter Upgrades : cosa sono i Ratings Refresh? Quali giocatori potrebbero ricevere l’upgrade? UFFICIALE! In arrivo oggi - venerdì 23 febbraio! : Oltre ai trasferimenti del calciomercato invernale c’è un altro aggiornamento che EA Sports in genere rilascia durante i primi mesi del nuovo anno: a febbraio infatti sarà il momento dei Winter Upgrades o, come sono stati ribattezzati lo scorso anno, dei Ratings Refresh! cosa sono i Winter Upgrade/ Ratings Refresh? Come molti sapranno infatti ogni anno Electronic […] Leggi l'articolo Fifa 18 Winter Upgrades : ...

Fifa 18 : in attesa dell’annuncio ufficiale ecco i possibili candidati al POTM di dicembre della Premier League : Nel corso dei prossimi giorni la Premier League, in collaborazione con EA Sports, annuncerà la lista dei candidati al premio “Player of the Month” di dicembre del massimo campionato inglese. La proclamazione del vincitore del POTM di dicembre, a cui verrà assegnata la speciale card ottenibile tramite le sfide creazione rosa, avverrà con ogni probabilità […] L'articolo Fifa 18: in attesa dell’annuncio ufficiale ecco i ...