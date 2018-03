Parma | suicida ex rettore dell' Università Loris Borghi | era indagato

Parma - SUICIDA L’EX RETTORE LORIS BORGHI/ Morto in auto sotto un ponte : era indagato : PARMA, si è SUICIDAto l'ex RETTORE dell'Università LORIS BORGHI: è stato trovato Morto in auto sotto un cavalcavia, era indagato per l'inchiesta "Pasimafi". Il cordoglio di Pizzarotti(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 20:02:00 GMT)