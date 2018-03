“È morto di fronte a tutti” Uno choc totale per l’Italia Nel corso di un evento un

caffeinamagazine

(Di mercoledì 14 marzo 2018) Era l’inizio degli anni ’90 quando ha fatto sognare tutta l’Italia. E uno dei protagonisti di quel miracolo durato un decennio porta il suo nome. Tutti lo hanno osannato e in tanti ricordano ancora il suo glorioso nome, ma all’età di 68 anni, a causa di un infarto fulminante ci ha lasciato. Il suo merito è stato portare la Nazionale azzurra di volley sul tetto del mondo, grazie a quell’oro ai Mondiali del 1998. Paulo Roberto de Freitas, che tutti conoscevano come Bebeto ènel pomeriggio di martedì 13 marzo a Belo Horizonte. È stato l’ultimo ct a regalare emozioni alla pallavolo italiana, 20 anni fa, dopo aver sconvolto il campionato con la pallavolodella Maxicono Parma. Lui, brasiliano preso in prestito dagli azzurri, ha sempre dato il merito ai suoi giocatori per quel gioco spettacolare: “Non si può prendere l’acqua dalla pietra o il ...