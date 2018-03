Lega ' Serie A' | svolta sul calciomercato E Miccichè presidente

“Rinviare Fiorentina-Benevento per diritto al lutto” - l’appello alla Lega Serie A : Mario Sconcerti lancia un appello. Il noto giornalista, parlando a RMC Sport, auspica senza mezzi termini il rinvio della gara tra Fiorentina e Benevento dopo la morte di Davide Astori. “Chi aveva conosciuto Astori in campo internazionale come capitano della Fiorentina e giocatore della Nazionale aveva imparato a capire e apprezzare la diversità di questo ragazzo, che senza essere un eroe e un santo era veramente una persona perbene. Credo che ...

Lega Serie A - Miccichè presidente/ Novità per le date del campionato e il calciomercato : Lega Serie A, Malagò lancia Micciché: il 19 marzo sarà nominato nuovo presidente. Prossimo campionato al via il 19 agosto, il calciomercato terminerà 24 ore prima(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 00:50:00 GMT)

Serie A - la Lega ha deciso : la 27esima giornata si recupera 3 e 4 aprile : La Lega di Serie A si è riunita nella giornata di oggi ed ha deciso quando si disputeranno tutte, o quasi, le partite rinviate ieri causa la scomparsa di Davide Astori, capitano della Fiorentina. Tra ...

Serie A - il mercato estivo chiuderà il 18 agosto. Sì al Boxing day - Miccichè sarà presidente della Lega : Tante novità dopo l'assemblea di Lega tenutasi a Milano. Giovanni Malagò ha annunciato molte novità per la prossima stagione: la sessione estiva del calciomercato si chiuderà il 18 agosto, mentre il ...

Volley - RIVOLUZIONE nei campionati in Italia : tornano le retrocessioni - nascono due Serie A e la SuperLega. Cosa cambia entro il 2020 : cambiano i campionati Italiani di Volley maschile. Oggi la Consulta di Lega ha deciso di stravolgere l’attuale sistema e di modificarlo radicalmente. Queste le decisioni prese a Bologna che caratterizzeranno i prossimi campionati: in breve sintesi torneranno le retrocessioni dalla SuperLega e avremo praticamente tre Serie A di differente valore. STAGIONE 2018-2019: La SuperLega sarà a 15 squadre e ci saranno tre retrocessioni in Serie A2 ...

Lega Serie A - accordo su Miccichè presidente : Fissate le date del campionato 2018-2019: si inizia il weekend del 19 agosto, fine il 26 maggio. Sotto Natale, tre giornata fra il 22 e il 29 dicembre. Mercato aperto fino a 24 ore prima dell'inizio del torneo

Calcio - Serie A : ecco le date della nuova stagione. Svolta storica per il calciomercato. Ci sarà il Boxing Day! Miccichè presidente di Lega : La riunione della Lega Calcio che si è tenuta quest’oggi a Milano è stata utile non solo per definire il recupero delle sette partite della 27a giornata di Serie A rinviate ieri per la tragica scomparsa di Davide Astori, ma anche per fissare le date della nuova stagione. Tante le novità comunicate, comunicate direttamente dal Commissario Straordinario Giovanni Malagò. Svolta storica per quanto riguarda il Calciomercato: la sessione estiva ...

Recupero 27giornata di serie A il 3 e 4 aprile. Micciché sarà presidente di Lega : Le partite della 27giornata, rinviate dopo la tragedia che ha colpito la Fiorentina con la morte di Davide Astori, saranno recuperate il 3 e 4 aprile prossime. Il derby Milan-Inter, invece, non ha ...

Serie B : è ufficiale - la Lega ha deciso le date dei recuperi della 28a giornata : In queste ultime ore sono state decise dalla Lega di Serie B le date relative ai recuperi delle quattro gare rinviate nella scorsa settimana a causa della neve. Sentite le rispettive società e preso atto degli impegni che il calendario ha già in programma, compresi anticipi e posticipi, queste sono i giorni fissati dalla Lega:...Continua a leggere

