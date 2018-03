Ne Il Cacciatore su Rai2 Francesco Montanari è Alfonso Sabella nell’Inferno della lotta

optimaitalia

(Di giovedì 1 marzo 2018) Debutta il 14 marzo la serie Ilsu, con protagonistanei panni di Saverio Barone: la fiction racconta una delle pagine più cruentetra Stato e mafia nella Sicilia dei primi anni '90, quella dell'era più sanguinarianostra storia, segnata dalle bombe di Firenze, Bologna e Milano, dalle stragi di Capaci e Via D’Amelio che hanno ucciso Falcone e Borsellino con gli agenti delle loro scorte, dal rapimento del dodicenne Giuseppe di Matteo sciolto nell'acido e dagli omicidi di giornalisti, attivisti e magistrati impegnati nella denuncia del sistema mafioso.Sono gli anni dello stragismo corleonese, che ormai dopo l'arresto di boss di primo piano come Leoluca Bagarella, Giovanni Brusca, Vito Vitale, Pietro Aglieri e tanti altri non si pone più limiti né sembra avere più codici. A combattere per la legalità è un gruppo di magistrati ...