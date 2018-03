MotoGP oggi giovedì 1° marzo | Test Losail 2018 | orario d’inizio e come seguirli in tv e

oasport

(Di giovedì 1 marzo 2018) Terza e ultima tre giorni diper la. Dopo Sepang e Buriram, è la volta di, in Qatar, sul circuito sede della prima prova del Mondiale. Fin qui è emersa la Hondamoto da battere, con il solito Marc Marquez a fare da mattatore, specie neiin Thailandia. La Ducati non sembra essere lontano, mentre è più complicata, invece, la situazione in casa Yamaha: idi Buriram, infatti, hanno visto Valentino Rossi e Maverick Viñales compiere un passo indietro rispetto alla Malesia. Il Mondiale si avvicina e in Qatar ne sapremo ancora di più sull’effettiva forza delle varie scuderie. Idicominceranno1°: si girerà dalle 11 alle 19 ora italiana, ovvero dalle 13 alle 21 ora del Qatar, in modo da replicare quanto più possibile la situazione che verrà a crearsi in gara (asi corre in notturna, sotto la luce dei riflettori). ...