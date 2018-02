TG Olimpico | edizione serale sabato 24 febbraio | ultimo appuntamento a Cinque Cerchi

TG Olimpico - edizione pomeridiana sabato 24 febbraio : niente medaglie per l’Italia - storica Ledecka : CLICCA QUI PER IL MINISITO SULLE OLIMPIADI INVERNALI DI PYEONGCHANG 2018 Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter

TG Olimpico - edizione serale 23 febbraio : onore a Carolina Kostner - domani fari puntati sullo speed skating e lo snowboard

TG Olimpico - edizione pomeridiana venerdì 23 febbraio : applausi per Carolina Kostner - delusione biathlon (foto Valerio Origo)

TG Olimpico - edizione serale 22 febbraio : arriva la decima medaglia per l'Italia con Arianna Fontana! Domani tocca a Carolina Kostner Foto: FISI-Pentaphoto

TG Olimpico - edizione pomeridiana giovedì 22 febbraio : Italia in doppia cifra - Arianna Fontana ci regala il bronzo (foto Renzo Brico)

TG Olimpico - edizione serale 21 febbraio : splende la stella di Sofia Goggia! Menù ricchissimo nella giornata di domani Foto: Fisi-Pentaphoto

TG Olimpico - edizione pomeridiana mercoledì 21 febbraio : Italia in festa con l'oro di Sofia Goggia (foto Pentaphoto FISI)

TG Olimpico - edizione pomeridiana martedì 20 febbraio. Italia in festa : argento nello short track - bronzo nel biathlon (foto Renzo Brico)

TG Olimpico - edizione serale 19 febbraio : l'Italia sogna in grande con le staffette di biathlon e short track (foto Pentaphoto FISI)

TG Olimpico - edizione pomeridiana lunedì 19 febbraio (foto Pier Colombo)

TG Olimpico - edizione serale 18 febbraio : domani nessuna chance per l'Italia - si assegnano tre titoli

TG Olimpico - edizione pomeridiana domenica 18 febbraio (foto Pentaphoto FISI)

Pippi Calzelunghe e la maledizione di Norovirus. Diario Olimpico del 17 febbraio : Per la cronaca, il c.t. è Kim Min Jung, che tutti chiamano M. Kim. Sveglia Gigante Riuscirà Marcel Hirscher ad aggiudicarsi l'oro olimpico del Gigante? La risposta all'alba. 'Il cannibale' austriaco, ...

Pippi Calzelunghe e la maledizione di Norovirus. Diario Olimpico del 17 febbraio : Tu chiamale se vuoi emozioni. Tante, diverse, uniche, come solo lo sport e ancor più un’Olimpiade, con la sua cadenza quadriennale, sa creare, vivere, regalare. PyeongChang le riassume in un giorno solo: dalla sorpresa all’estasi, dalla redenzione alla delusione, dalla speranza alla disperazione, alla rabbia, alla gioia. Chi pensava che i Giochi invernali fossero davvero freddi? Anche la temperatura in Corea è salita, ...