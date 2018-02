Maltempo Palermo | esonda torrente | cade muro di contenimento di una casa

Maltempo Sicilia : crolla soffitto in una scuola di Palermo : A Palermo, in una classe dell’istituto magistrale “Regina Margherita” di via Protonotaro, si è verificato il crollo del soffitto di un’aula: di conseguenza la classe è stata ricollocata nel plesso centrale. Si ritiene che le piogge degli ultimi giorni possano avere avuto un ruolo nel cedimento. L'articolo Maltempo Sicilia: crolla soffitto in una scuola di Palermo sembra essere il primo su Meteo Web.

Danni per Maltempo a Palermo : Il forte vento e il maltempo delle ultime ore ha fatto registrare Danni a Palermo, Carini, Cefalù e sull'autostrada.

Maltempo : forte vento a Palermo - dirottati diversi voli : Palermo, 3 feb. (AdnKronos) - A causa del forte vento che da ieri soffia su Palermo e sulla Sicilia occidentale, sono stati diversi i voli dirottati dall'aeroporto 'Falcone e Borsellino' di Punta Raisi a Catania e a Comiso. dirottati a Fontanarossa i voli provenienti da Napoli, da Fiumicino, da Mila

Maltempo - forte vento a Palermo : tre ore di stop ai treni : E’ ripresa alle 14.35 la regolare circolazione dei treni sulla linea Palermo-Notarbartolo-Giachery, sospesa alle 11.40 per i danni causati alla linea di alimentazione elettrica da una lamiera trasportata sui cavi dal forte vento. Durante la sospensione del servizio, necessaria per consentire alle squadre tecniche di Rete ferroviaria italiana di rimuovere l’ostacolo e ripristinare il funzionamento dell’infrastruttura, i ...

Maltempo : anticipata partenza della motonave Ustica-Palermo : La compagnia di navigazione Siremar rende noto che, a causa del peggioramento delle condizioni meteorologiche, la motonave Sibilla in partenza alle 08:30 da Palermo verso Ustica anticiperà alle 12:30 la partenza del viaggio di ritorno previsto per le 14:30. L'articolo Maltempo: anticipata partenza della motonave Ustica-Palermo sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo e freddo da Palermo a Ragusa : E' arrivato in Sicilia l'ondata di Maltempo. Piove da Palermo a Ragusa. Allerta gialla della Protezione Civile.

Maltempo : domani allerta gialla in Sicilia - temporali su Palermo e Trapani : Palermo, 11 gen. (AdnKronos) - Prosegue l'allerta gialla in Sicilia. La Protezione civile regionale ha diramato un avviso per condizioni meteo avverse valido dalle 16 di oggi fino alle 24 di domani, venerdì 12 gennaio. In particolare, l'allerta riguarda il rischio meteo-idrogeologico e idraulico per

Maltempo Palermo : forte vento - chiusi tutti i giardini comunali : A causa del forte vento che soffia su Palermo, oggi pomeriggio è stata disposta la chiusura di tutti i giardini comunali. Annullata anche la prevista visita dei cittadini al Presepe vivente a Villa Niscemi che era in programma fino alle ore 22. Il Presepe potrà essere visitato domani a partire dalle ore 18. L'articolo Maltempo Palermo: forte vento, chiusi tutti i giardini comunali sembra essere il primo su Meteo Web.

