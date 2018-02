Age of Empires Definitive Edition PC Download Disponibile

Age of Empires : Definitive Edition - il remake in 4k del celebre strategico Microsoft disponibile da oggi sul Windows Store : A oltre 20anni dal lancio e dopo un accurato “restyling”, arriva oggi sul Windows Store il tanto atteso “Age of Empires: Definitive Edition“. La riedizione dello storico strategico di Microsoft da ai fan la possibilità di rivivere l’esperienza del titolo originale con alcune “modernizzazioni” offrendo oltre 40 ore di campagne aggiornate (incluse quelle dell’espansione Rise of Rome), grafiche ...

Age of Empires : Definitive Edition non si avvia? Ecco come risolvere : Non appena è stato pubblicato sul Microsoft Store di Windows 10, Age of Empires: Definitive Edition ha già iniziato a farsi notare per un fastidioso bug che causa il crash immediato del gioco in fase di avvio. In realtà non è la prima volta che assistiamo ad una cosa del genere, a quanto pare si tratta di un problema comune dei titoli rilasciati sul Microsoft Store come ad esempio Forza Motorsport 7 e Gears of War 4. In attesa di un fix ...

Age of Empires : Definitive Edition disponibile al download su Windows 10 : Presentato allo scorso E3 2017, Age of Empires: Definitive Edition, il ritorno del famoso quanto anziano titolo di tipo strategico, approda ufficialmente sul Microsoft Store. Tanta è stata l’attesa per questo gioco e tanti sono stati i miglioramenti; Microsoft si vanta ad esempio di aver portato nuove animazioni, un gameplay rinnovato e una grafica in 4K. Descrizione Age of Empires, il rivoluzionario RTS che ha dato origine a una serie ...

Age of Empires : Microsoft incolpa Valve per la mancanza della versione Steam del gioco : Age of Empires: Definitive Edition arriverà per PC il prossimo mese e sarà disponibile al download solo tramite Windows Store di Microsoft. Come riferisce DSOgaming, la compagnia non ha alcuna intenzione di portare il gioco su Steam, e Microsoft per di più incolpa Valve per questo.In un'intervista, il producer di Microsoft Jörg Neumann ha affermato che Age of Empires: Definitive Edition userà Xbox Live ed in questo momento Steam non lo supporta. ...

Age of Empires : Definitive Edition disponibile il 20 febbraio : L’attesa sta per terminare. Meno di un mese e gli appassionati di videogames potranno avere accesso ad Age of Empires: Definitive Edition. Microsoft ha comunicato la data in cui sarà disponibile su PC: il 20 febbraio. Per acquistare la nuova versione…Continua a leggere →