Juve | retroscena su Alex Sandro | colloquio con Allegri

Retroscena Inter - il prossimo colpo di mercato potrebbe arrivare dalla Juventus : Il rinnovo di Asamoah con la Juventus tarda ad arrivare e da più parti prende piede l’ipotesi che tale accordo non arriverà mai. Sì perchè l’arrivo in bianconero di Spinazzola nella prossima stagione potrebbe chiudere definitivamente le porte al terzino ghanese, libero dunque di lasciare il club a parametro zero. Nelle ultime ore in ambienti di mercato si vocifera di un Pastorello, agente del calciatore, molto attivo su più fronti. ...

Juventus - il retroscena di Llorente : “sono uscito da Vinovo in lacrime…” : L’esperienza con la maglia della Juventus è stata importante, adesso l’attaccante del Tottenham Llorente (in attesa della gara di Champions League) svela alcuni retroscena sul club bianconero come riporta ‘TuttoSport’: “sarà una sensazione bellissima. Ho vissuto momenti indimenticabili, vinto cinque titoli, raggiunta una finale di Champions. Sui social i tifosi mi dimostrano tuttora grande affetto. Mi fanno sentire ...

Fiorentina-Juventus - retroscena su Dybala : il ‘discorso’ ai compagni dell’attaccante : Si avvicina l’inizio della 24^ giornata del campionato di Serie A, il turno si apre con l’interessantissimo match tra Fiorentina e Juventus, gara assolutamente da non fallire per i rispettivi obiettivi delle due squadre. Gli uomini di Massimiliano Allegri hanno intenzione di tornare nuovamente in vetta in attesa della gara del Napoli ma la gara contro i viola non sarà semplice anche per l’ambiente che si respirerà al Franchi. ...

Politano e lo “strano” no del Sassuolo al Napoli - nuovi precedenti e retroscena : la figlia di Carnevali lavora… alla Juventus! : A pensar male si fa peccato, ma spesso s’indovina si dice da alcune parti per lo stivale. Ecco, in occasione del mancato passaggio di Politano al Napoli, ci sono diversi lati oscuri che necessiterebbero di ulteriori approfondimenti. C’è stato il veto della Juventus alla cessione di Politano ai partenopei? Secondo Sarri e De Laurentiis assolutamente sì, ma i due non sono certo gli unici a pensarla così. Le dichiarazioni di facciata di ...

Calciomercato Juventus - Pellegri è tuo : cifre e retroscena - così i bianconeri si sono assicurati il baby talento del Genoa : Calciomercato Juventus che fa registrare l'affare Pellegri: i bianconeri hanno chiuso per il baby talento del Genoa. cifre e retroscena dell'affare LaPresse/Tano Pecoraro Accelerata decisiva, con la ...

Juventus - Marotta show : “sogno Cristiano Ronaldo ma…” - Cassano-Samp e la trattativa Dybala - i retroscena : La Juventus si prepara per la ripresa del campionato, nel frattempo interessanti dichiarazioni di Marotta, ospite della trasmissione di Sky Sport: “Cassano dal Real alla Sampdoria? E’ stata un’operazione straordinaria sia sul piano economico che sotto quello del rendimento. Rinnovo con la Juve? Quello che conta non è il contratto ma lo splendido rapporto con Andrea Agnelli. Credo che potremmo continuare fino a che vorrà ...

Juve : Matuidi contro il razzismo - il retroscena : La sua lamentela è arrivata sui social, dove ha affrontato il problema con grande maturità, e dove è stato sostenuto da tutto il mondo del calcio. Lui, come ambasciatore, del resto lo è già stato: ...

Capello e quel retroscena su Ibra : "Arrivato alla Juve non sapeva calciare" : Milano, 25 dicembre 2017 - Si scrive Zlatan Ibrahimovic , si legge uno degli attaccanti più forti e prolifici degli ultimi anni del panorama mondiale. Ma non sempre è stato così. Nonostante il talento ...

Napoli-Juventus - retroscena clamoroso su Hamsik : perché non è passato alla Juve? Video : Inutile girarci attorno, perché l'attesa in questo weekend è tutta per il big match tra il Napoli e la #Juventus di venerdì 1 dicembre. La partita, infatti, mettera' di fronte le due principale pretendenti allo scudetto in questa stagione. Hamsik contro Dybala, Mertens contro Higuain che dovrebbe riuscire ad essere presente [Video]nonostante i dubbi degli ultimi giorni, Reina contro Buffon, insomma, di sfide nella sfida ce ne saranno molte e ...