Elon Musk regalerà internet a tutto il mondo con i suoi satelliti

Elon Musk lascia centro ricerche OpenAi : La decisione arriva dopo diversi annunci da parte di Musk sull'uso in Tesla di questa tecnologia, che secondo il tycoon sarà 'la migliore del mondo' e in grado persino di 'predire la destinazione di ...

Nel successo del Falcon la filosofia spaziale di Elon Musk : Due i concetti di base: componibilità e riusabilità. E il lancio ha confermato la supremazia di Falcon Heavy sui concorrenti. I risultati raggiunti da SpaceX fanno un po’ sfigurare la Nasa, ferma da anni allo sviluppo del proprio sistema di lancio ...

La filosofia spaziale di Elon Musk : Due i concetti di base: componibilità e riusabilità. E il lancio ha confermato la supremazia di Falcon Heavy sui concorrenti...

SpaceX - Falcon Heavy alla conquista di Marte : 12 cose che non sai sul pupillo di Elon Musk : Prima del lancio di Martedì del razzo Falcon Heavy di SpaceX, nemmeno il CEO della compagnia, Elon Musk, sapeva cosa aspettarsi. “Sarà un successo eccitante o un eccitante fallimento“, ha detto. “Un grande boom! Direi di sintonizzarci, il resto lo rivelerà il tempo”. Musk aveva ragione: c’è stato un grande boom quando i 27 motori della Falcon Heavy si sono attivati e hanno portato nello spazio il più grande razzo di ...

Astronomi scettici sul programma di Elon Musk : "Tesla non raggiungerà gli asteroidi" - : Le osservazioni hanno dimostrato che il veicolo spaziale vola più lentamente del dovuto e non sarà in grado di raggiungere la fascia degli asteroidi, come previsto dal patron della compagnia SpaceX. ...

Pioniere o ciarlatano? I due volti di Elon Musk (che fa flop con Tesla) : Elon Musk. Chi era costui? Un genio visionario del calibro di un Leonardo, come molti sono pronti a giurare? O un Leonardo (perché il genio c’è di sicuro) che ogni tanto scarroccia verso posizioni più vicine a quelle di un Archimede Pitagorico, lo stravagante e un po’ pasticcione «inventore» di Walt Disney? Sull’uomo che domina il mercato americano dell’auto elettrica e che giusto ...

Dove si trova la Tesla di Elon Musk? Tornerà mai sulla Terra? Cosa c’è di speciale nel lancio di Falcon Heavy? : “Il lancio di Falcon Heavy di SpaceX ha fatto impressione, non solo per la potenza del vettore, ma anche per la curiosa volontà di Elon Musk di proiettare la sua prima Tesla nello spazio, in un’orbita eliocentrica. Quanto accaduto – spiega Ettore Perozzi su Global Science – non è molto differente a quanto accade in una qualsiasi altra missione interplanetaria che comunque abbandona nello spazio il terzo/quarto ...

Dove si trova la Tesla di Elon Musk? Tornerà mai sulla Terra? Cosa c’è di speciale nel lancio di Falcon Heavy? : “Il lancio di Falcon Heavy di SpaceX ha fatto impressione, non solo per la potenza del vettore, ma anche per la curiosa volontà di Elon Musk di proiettare la sua prima Tesla nello spazio, in un’orbita eliocentrica. Quanto accaduto – spiega Ettore Perozzi su Global Science – non è molto differente a quanto accade in una qualsiasi altra missione interplanetaria che comunque abbandona nello spazio il terzo/quarto ...

SpaceX - corretta l’orbita della Tesla Roadster di Elon Musk : ha oltrepassato l’orbita di Marte ma non raggiungerà la cintura di asteroidi : La Tesla Roadster di Elon Musk, lanciata dalla cima del Falcon Heavy di Space X, sta andando più lontano di quanto previsto nel suo viaggio all’interno del sistema solare. Si pensava che l’auto fosse stata inserita in un percorso intorno al sole che l’avrebbe portata fino a Marte. Ma il razzo sembra aver oltrepassato quella traiettoria, lasciando la Roadster in un’orbita che si estende oltre il percorso del Pianeta Rosso. Tuttavia, la Tesla non ...

I lanci spaziali di Elon Musk ci ricordano com'è fatto il sogno americano : ... , ha guadagnato milioni di dollari vendendo lanciafiamme , veri, come oggetto di divertimento, e soprattutto ha fatto rinascere nel mondo la voglia di andare nello spazio. Non l'ha fatto da solo ché ...

'Le pazzie possono diventare realtà'. Lo spiraglio trovato da Elon Musk per la missione Marte : Musk, di portare gli uomini su Marte? Innanzitutto portando avanti una politica rigidissima di contenimento dei costi: tutti i modelli di Space X scompariranno e resterà solo il razzo Bfr a cui verrà ...

"Le pazzie possono diventare realtà". Lo spiraglio trovato da Elon Musk per la missione Marte : Elon Musk, il miliardario sudafricano naturalizzato statunitense che guida Space X, ma anche Tesla, fondatore di PayPal, non è un abituato a perdere tempo. Spesso, per esempio, preferisce dormire dentro a un sacco a pelo sotto la scrivania del suo ufficio per svegliarsi presto ed essere subito operativo al mattino. Ogni volta che raggiunge un traguardo, come il lancio del razzo Falcon Heavy con dentro un'auto elettrica rosso fiammante ...

Esplorazione Spaziale - il lancio di Falcon Heavy di SpaceX è una svolta storica : la sana follia di Elon Musk spinge l’Umanità verso traguardi straordinari : Falcon Heavy, il nuovo, grande razzo della SpaceX, è partito per il suo primo volo, portando con sé una macchina sportiva destinata a compiere un viaggio senza fine fino a Marte. Falcon Heavy è il razzo più potente in uso oggi, raddoppiando la spinta al decollo dei suoi concorrenti più vicini. Per SpaceX, l’azienda aeroSpaziale privata guidata de Elon Musk, è stato un test trionfale per il nuovo e grande razzo progettato per trasportare ...

Space X - il super razzo di HElon Musk in viaggio verso Marte con un’auto Tesla a bordo : ecco la simulazione del lancio : Partito il Falcon Heavy, il razzo della Space X di Elon Musk. Dal Kennedy Space di Cape Canaveral si è alzato sulle note della celebre Life on Mars di David Bowie. A bordo del gigante dello spazio c’è la Tesla Roadster, l’auto elettrica rossa che il razzo dovrebbe immettere su una traiettoria che la porterà nell’orbita di Marte. Atterrati perfettamente a Cape Canaveral, come previsto, i due razzi laterali L'articolo Space X, il ...