Crotone calcio | Ceccherini e Mandragora convocati per lo stage azzurro

Crotone - i valori dello sport promossi nelle scuole con la partecipazione del Crotone calcio. Incontro all’Istituto Vittorio Alfieri : Palestra dell’Istituto Vittorio Alfieri affollata come non mai dagli studenti per partecipare all’iniziativa “A scuola da campioni” promossa da Pisano

Calciomercato Crotone - risoluzione del contratto con Tonev : Crotone - Il Crotone ha annunciato la risoluzione del contratto con Tonev , Questa la nota del club: "Il Football Club Crotone comunica che, in data odierna, è stato raggiunto un accordo per la ...

Calcio - Serie A 2017-2018 : Crotone e Atalanta non si fanno male - 1-1 con due reti allo scadere : Non si fanno male Crotone ed Atalanta che pareggiano per 1-1 nel 24mo turno della Serie A di Calcio. All’Ezio Scida dopo 80′ davvero equilibrati, e privi di grandi occasioni, i padroni di casa sbloccano il risultato con Rolando Mandragora, ma vengono raggiunti allo scadere dalla rete del centrare José Palomino. Per la squadra di Gasperini un pareggio che ci sta, visto il turnover utilizzato per la prossima sfida di Europa ...

Calcio - i migliori italiani della giornata di Serie A. Rolando Mandragora e Andrea Barberis guidano il Crotone a San Siro - Cigarini rinasce - Chiesa continua a crescere : Manca solamente l’appendice di Lazio-Genoa per concludere la ventitreesima giornata della Serie A 2017/18 ma è già tempo di fare bilanci in ottica giocatori italiani. Ancora una volta, purtroppo, pochi guizzi per i nostri portacolori, ma diversi elementi hanno saputo emergere in un turno nel quale i colleghi stranieri hanno messo a segno la bellezza di 16 reti. Buone notizie per alcuni nostri giovani, diverse conferme e alcune ...

PAGELLE/ Inter-Crotone (1-1) : Eder non tradisce. Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 23^ giornata) : PAGELLE Inter Crotone: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A. I protagonisti, i migliori e i peggiori a San Siro: tutti i giudizi sull'anticipo del Meazza(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 08:31:00 GMT)

Calciomercato Crotone - è arrivato dal Psg Diaby in prestito : Crotone - L'esterno ffesnivo classe 1999 Moussa Diaby , arriva in prestito al Crotone dal Psg: questo quanto comunicato dal club pitagorico: " Il Football Club Crotone comunica di aver acquisito dal ...

Calcio : Icardi ko - in forse per Crotone : ANSA, - MILANO, 31 GEN - Elongazione agli adduttori della coscia destra per il capitano dell'Inter Mauro Icardi che è quindi fortemente in dubbio per la partita contro il Crotone di sabato sera. E' ...

Calciomercato Crotone - innesto in prospettiva dal Psg : vicino Diaby : Calciomercato Crotone – Il Crotone è in piena lotta per la salvezza nel campionato di Serie A, nell’ultima giornata del massimo torneo italiano solo un pareggio contro il Cagliari a causa dei clamorosi errori arbitrali che hanno penalizzato il club calabrese, adesso difficile trasferta sul campo dell’Inter. Nel frattempo nelle ultime ore importante movimento per il futuro, secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ ...

Icardi via dall'Inter? / Calciomercato : risentimento muscolare - Mauro in dubbio per il Crotone : Icardi via dall’Inter? Calciomercato: assalto del Real Madrid rinviato all’estate, ma la situazione è vivace e un risentimento muscolare... (31 gennaio)(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 14:00:00 GMT)