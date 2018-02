AGGREDISCE MOGLIE E FIGLIO CON CHIAVE INGLESE | PIACENZA Ultime notizie | condizioni gravi

AGGREDISCE MOGLIE e figlio con una chiave inglese - entrambi in fin di vita nel Piacentino : Dopo aver colpito la moglie e il figlio con una chiave inglese, si è barricato nel bagno di casa e ha ucciso il cane, Ugo, un piccolo meticcio. Poi è andato in cucina e ha aperto il rubinetto del gas forse al fine di saturare la casa. ...

AGGREDISCE MOGLIE e figlio con chiave inglese - Piacenza/ Ultime notizie - 62enne già seguito da servizi sociali : Piacenza, Aggredisce moglie e figlio con una chiave inglese dopo aver ucciso il cane: il 62enne Aldo Silva è stato arrestato con l'accusa di duplice tentato omicidio(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 18:35:00 GMT)

Piacenza - AGGREDISCE MOGLIE e figlio : entrambi in fin di vita : Un 62enne, Aldo Silva, è stato fermato dai carabinieri a Castellarquato, in provincia di Piacenza, perché sospettato di aver aggredito moglie Vilma Pighi e figlio Marco nel sonno, colpendoli in testa ...

Piacenza - AGGREDISCE MOGLIE e figlio con chiave inglese : arrestato : Piacenza, aggredisce moglie e figlio con chiave inglese: arrestato È accaduto a Castell’Arquato. Il 62enne, che sembra fosse già seguito dai servizi sociali, ha anche ucciso il cane e ha aperto il rubinetto del gas. Si ipotizza che possa essersi trovato in preda a un raptus Parole chiave: ...

Piacenza - AGGREDISCE MOGLIE e figlio/ Ultime notizie - colpiti con una chiave inglese : entrambi in fin di vita : Piacenza, aggredisce moglie e figlio con una chiave inglese dopo aver ucciso il cane: il 62enne Aldo Silva è stato arrestato con l'accusa di duplice tentato omicidio(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 15:31:00 GMT)

Piacenza - AGGREDISCE MOGLIE e figlio - uccide il cane e apre il gas : 62enne arrestato - Ultime Notizie Flash : Accade a Piacenza, un 62enne aggredisce moglie e figlio nel sonno, poi uccide il cane e, infine, apre il gas. L'uomo è stato arrestato e sottoposto ad un interrogatorio, accusato di tentato omicidio

Piacenza - 60enne AGGREDISCE MOGLIE e figlio con una chiave inglese : E' sospettato di aver aggredito moglie e figlio colpendoli in testa con una chiave inglese , riducendoli in fin di vita: per questo un un uomo di 62 anni è stato arrestato dai carabinieri a ...

AGGREDISCE con chiave inglese moglie e figlio : gravissimi : Roma, 21 feb. , AdnKronos, - Ha aggredito moglie e figlio nel sonno, riducendoli in fin di vita. E' accaduto a Castellarquato, in provincia di Piacenza. L'uomo, di 62 anni, è stato arrestato dai ...

AGGREDISCE MOGLIE e figlio - fin di vita : ANSA, - PIACENZA, 21 FEB - E' sospettato di aver aggredito moglie e figlio colpendoli in testa con una chiave inglese, riducendoli in fin di vita: per questo un uomo di 62 anni è stato arrestato dai ...

AGGREDISCE con chiave inglese moglie e figlio : gravissimi : Ha aggredito moglie e figlio nel sonno, riducendoli in fin di vita. E' accaduto a Castellarquato, in provincia di Piacenza. L'uomo, di 62 anni, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di ...

Ultime notizie/ Di oggi ultim'ora Piacenza : AGGREDISCE MOGLIE e figlio con chiave inglese - gravi (21 febbraio) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: assolta la Raggi per la nomina di Romeo. Piacenza, aggredisce la moglie e il figlio e li riduce in fin di vita con la chiave inglese (21 febbraio 2018)(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 14:15:00 GMT)

Piacenza - AGGREDISCE MOGLIE e figlio con una chiave inglese : sono in fin di vita : È sospettato di aver aggredito moglie e figlio colpendoli in testa con una chiave inglese, riducendoli in fin di vita: per questo un uomo di 62 anni è stato arrestato dai carabinieri a Castellarquato, ...

Uomo AGGREDISCE MOGLIE e figlio con una chiave inglese : entrambi in fin di vita : Un Uomo di 62 anni è stato arrestato dai carabinieri a Castellarquato, in provincia di Piacenza. Le vittime hanno 58 e 23 anni

AGGREDISCE MOGLIE e figlio - gravissimi : 13.46 Un 62enne di Castellarquato (Piacenza) è sospettato di avere aggredito moglie e figlio a colpi di chiave inglese. La donna 58enne e il figlio di 23 anni sono ricoverati in condizioni disperate all'Ospedale Maggiore di Parma. L'uomo - che sembra fosse seguito dai servizi sociali - avrebbe aggredito prima il figlio mentre questi dormiva e poi la moglie,svegliata dalle grida del giovane.