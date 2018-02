Top secret per non far lievitare i prezzi Nell' annesso segreto dell' offerta

Sede Ema ad Amsterdam - pubblicato documento Top secret : via i due edifici provvisori. Sala ricorre a Corte dei Conti : Più passa il tempo più l’affaire Ema, con l’assegnazione per sorteggio ad Amsterdam della Sede dell’agenzia del farmaco europea, svela anomalie. Il Fattoquotidiano.it aveva scoperto che la città olandese aveva dato garanzie sulla Continuità operativa che non sarebbe stata mai in grado di onorare. Adesso, dopo il pressing del sindaco di Milano Beppe Sala, si scopre che due edifici offerti da Amsterdam come Sede transitoria sono ...

Egitto - arrestato ex capo anti-corruzione : in intervista parla di carte Top secret su crimini politici : La censura del Cairo sulle dichiarazioni rilasciate a 'HuffPost Arabia', poi l'arresto di Hisham Geneina. Un mese fa, in manette l'ex capo di Stato Maggiore delle Forze Armate: sarebbe lui, secondo Geneina, a possedere documenti che, se rivelati, metterebbero nei guai molte autorità egiziane

New entry in Grey’s Anatomy 14 - arriva Scott Speedman in un ruolo “Top-secret” : addio ad Animal Kingdom? : Un'altra new entry farà il suo ingresso in Grey's Anatomy 14 nei prossimi episodi: si tratta di Scott Speedman, scelto per un ruolo ancora top-secret nella stagione attualmente in corso su ABC (in Italia su FoxLife da marzo). A darne notizia in anteprima è TvLine, che pone anche dei dubbi sulla prosecuzione dell'avventura dell'attore nella serie tv Animal Kingdom. Visto che nel finale della seconda stagione il suo personaggio, quello di Baz ...

I documenti Top-secret del governo australiano trovati in un negozio di seconda mano : Contengono informazioni riservate sulle attività dei governi in Australia negli ultimi 10 anni: erano contenuti in due schedari di cui si era persa la chiave The post I documenti top-secret del governo australiano trovati in un negozio di seconda mano appeared first on Il Post.

JUSTIN BIEBER E SELENA GOMEZ/ Ecco perché la coppia vuole tenere Top secret la loro relazione : JUSTIN BIEBER e SELENA GOMEZ sono in crisi? La notizia appare priva di fondamento secondo quanto rivelato da una fonte a loro vicina: Ecco le ragioni...(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 03:49:00 GMT)

Brexit : sarà un flop per l’economia del Regno Unito in qualsiasi scenario - lo rivela un’analisi Top secret del governo : Una nuova analisi del governo sull’impatto della Brexit, che avrebbe dovuto restare segreta, svela che il Regno Unito si ritroverà in condizioni economiche peggiori dopo aver lasciato l’UE, in qualsiasi scenario possibile, secondo quanto rivelato da BuzzFeed News. Questa analisi esamina 3 degli scenari più plausibili della Brexit: In uno scenario senza accordo, la crescita del Regno Unito si ridurrà dell’8% nei prossimi 15 anni rispetto alle ...

Francesca Barra : "Il mio matrimonio Top secret con Claudio Santamaria a Las Vegas. Mancava qualcosa - ma recupereremo" : MILANO - ?Lo scorso novembre eravamo a Los Angeles perché Claudio doveva presentare un cortometraggio?. Buon anno nuovo a tutti! #2018 #castelmezzano...

Brexit - rapporto Top secret del governo : «Pesante impatto sull'economia britannica» : LONDRA - L'economia britannica peggiorerà dopo Brexit qualunque sia l'esito dei negoziati: questa la conclusione di un rapporto ufficiale del governo, che avrebbe dovuto restare top secret ma è stato ottenuto e ...

Brexit - rapporto Top secret del governo : «Pesante impatto sull’economia britannica» : l documento esamina tre scenari possibili di Brexit: nella peggiore delle ipotesi, quella di un'uscita dall'Unione Europea senza accordo, il Pil subìrebbe un calo dell'8%; un accordo commerciale con la Ue porterebbe invece a una contrazione del 5% dell'economia...

CHIARA NASTI SI È RITIRATA DALL'ISOLA DEI FAMOSI 2018/ Chi la sostituisce? Naufrago ancora “Top secret” : CHIARA NASTI si è RITIRATA DALL'ISOLA dei FAMOSI 2018, chi la sostituisce? Naufrago ancora “top secret”, ma spuntano le prime ipotesi, come quella di un ripescaggio...(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 17:11:00 GMT)

Isola dei famosi - new entry Top secret : chi è la naufraga? Video : L'Isola dei famosi 2018 [Video] ha avviato il suo lungo gioco nel corso della prima puntata serale della nuova edizione, trasmessa questo lunedì sulla rete di Canale 5. Alla conduzione del reality abbiamo ritrovato la bella e simpatica Alessia Marcuzzi accompagnata, in studio, dagli opinionisti Mara Venier e Daniele Bossari. Ad informarla circa quanto accade sull'Isola, nel ruolo di inviato, troviamo Stefano De Martino molto discusso e ammirato ...

Trump : Dossier Top secret potrebbe peggiorare i guai del Presidente USA Video : Lo scandalo #Russiagate continua a pertare il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump [Video]. Ad aggiungere ulteriore carne al fuoco è, questa volta, nientemeno che il Congresso degli Stati Uniti, o più precisamente il suo Comitato di intelligence. Sarebbe stato reso pubblico, infatti, un Dossier, fino ad oggi, top secret, in cui viene riportata la testimonianza, rilasciata lo scorso novembre 2017, dall'ex giornalista del Wall Street Journal ...

Trump : Dossier Top secret potrebbe peggiorare i guai del Presidente USA : Lo scandalo Russiagate continua a perseguitare il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Ad aggiungere ulteriore carne al fuoco è, questa volta, nientemeno che il Congresso degli Stati Uniti, o più precisamente il suo Comitato di intelligence. Sarebbe stato reso pubblico, infatti, un Dossier, fino ad oggi, top secret, in cui viene riportata la testimonianza, rilasciata lo scorso novembre 2017, dall'ex giornalista del Wall Street Journal ...

Calciomercato Napoli/ News - colpo a sorpresa : preso un brasiliano - ma il nome è Top secret (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate alla squadra azzurra: affare fatto per un calciatore brasiliano, ma rimane top secret il nome del ragazzo. Chi sarà il misterioso acquisto?(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 03:35:00 GMT)