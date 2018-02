Media Usa | “Da Trump stop alle armi agli under 21”

Strage Florida - Media Usa : 'Trump pensa di vietare le armi agli Under 21' : Sembra che, dopo la Strage di San Valentino a Parkland, in Florida, Donald Trump stia pensando di vietare le armi ai giovanissimi. Secondo quanto scrivono alcuni media americani, il presidente Usa ...

Strage Florida - Media Usa : Trump pensa di vietare le armi agli Under 21 : Sembra che, dopo la Strage di San Valentino a Parkland, in Florida, Donald Trump stia pensando di vietare le armi ai giovanissimi. Secondo quanto scrivono alcuni media americani, il presidente Usa ...

Ragusa - Cisl chiede imMediata stabilizzazione precari Asp : Non serve un tavolo tecnico che farebbe perdere ulteriore tempo ai lavoratori. La Cisl chiede l'immediata indizione del bando per la stabilizzazione

Vivendi : "Con Mediaset trattiamo". Ma dal Biscione confermano la causa : L'obiettivo resta quello di sempre, «produrre e distribuire contenuti europei di portata globale». Dunque Vivendi non ha perso le speranze di siglare la pace con Mediaset. Anzi: «La mediazione è in ...

Eutelsat - soddisfazione per svolta HD di Mediaset su Tivùsat : Roma, 15 feb. , askanews, Canale 5, Italia 1, Rete 4 sbarcano in versione HD sulla piattaforma satellitare gratuita Tivùsat. Un risultato reso possibile grazie al supporto di Eutelsat, uno dei ...

Farina (Eutelsat) : «Mediaset HD su Tivùsat conferma appeal offerta free via sat» : Il risultato nell’ambito della strategia di Eutelsat tesa a promuovere l’innovazione e l’alta qualità nel settore televisivo. Ne parliamo con Renato Farina, AD di Eutelsat Italia: “grazie al satellite - dice - continua a crescere l’appeal dell’offerta televisiva free” Su Tivùsat arrivano Canale 5, Italia 1 e Rete 4 in HD. È la rivincita del satellite?«Per Eutelsat no...

Usa - sparatoria in un liceo della Florida Media : almeno tre morti e oltre 50 feriti : Usa, sparatoria in un liceo della Florida Media: almeno tre morti e oltre 50 feriti Sono ancora frammentarie le notizie che arrivano da Parkland, Florida, dove un uomo, pare uno studente, con indosso una maschera antigas ha aperto il fuoco sugli studenti. Pesante il primo bilancio delle vittime diffuso dai Media: almeno tre morti e […] L'articolo Usa, sparatoria in un liceo della Florida Media: almeno tre morti e oltre 50 feriti sembra ...

Usa - sparatoria in un liceo della Florida Media : almeno tre morti e oltre 50 feriti : Sono ancora frammentarie le notizie che arrivano da Parkland, Florida, dove un uomo, pare uno studente, con indosso una maschera antigas ha aperto il fuoco sugli studenti. Pesante il primo bilancio delle vittime diffuso dai Media: almeno tre morti e una cinquantina di feriti.

I canali Mediaset Canale 5 HD - Italia 1 HD - Rete 4 HD arrivano su Tivùsat : Come già anticipato da alcune settimane sul nostro Digital-Forum.it da parte del team guidato da Michele Cristiani (Ercolino) da oggi sono disponibili su Tivùsat i canali Rete 4 HD, Canale 5 HD, Italia 1 HD. Dati tecnici: Tipo Frequenza: DVB-S2/8PSK Satellite: 13.0° Est Hotbird Frequenza: 11432 V Codifica: Nagravision - Tivùsat Fec: 3/4 Symbol Rate: 29900 Rete 4 HD: Video: 9,00 Mbps / 16:9 / MPEG-4 / ...

“Michelle ha detto sì”. Colpo di scena a Canale 5 : svelato il programma che la Hunziker condurrà (tutto da sola) sulla rete ammiraglia di Mediaset. Ma scusate - siamo sicuri che non ci sia nessun “errore”? La bomba viene sganciata e arriva un grande dubbio : Del Festival di Sanremo è diventata la regina indiscussa. Michelle Hunziker è stata bravissima nel suo ruolo di spalla a Claudio Baglioni e si è visto anche dai risultati del festival della canzone italiana che ha tenuto incollati alla televisione tantissimi italiani (anche quelli che prima non vedevano il festival). Il merito naturalmente non è solo della Hunziker ma di tutta la squadra composta da lei, Claudio Baglioni che del festival era il ...

"Chi usa le parole d'odio è complice di chi spara". L'autocritica dei giornalisti sull'uso dei mass Media : 'Chi usa le parole d'odio è complice di chi spara'. È una presa di posizione decisa quella che viene da Carta di Roma, Ordine dei giornalisti e Federazione della stampa nei confronti delle parole ...

Si è suicidata ex produttrice Miramax. La famiglia accusa Weinstein - i Media e McGowan 'Le parole sono importanti' - People - Spettacoli : La produttrice americana Jill Messick, dietro a produzioni di successo come Mean Girls e Frida , si è uccisa. Da anni lottava con la depressione e le era stata diagnosticato un disturbo bipolare, ...

Mediaset va in pausa nella settimana di Sanremo : Sanremo e il Festival sono l’evento dell’anno in tv. Al punto che Mediaset si mette in pausa e non contrasta

Gas di scarico diesel - Media tedeschi : Vw - Daimler e Bmw hanno usato cavie umane per i test : I gas di scarico delle auto diesel dei colossi tedeschi non sono stati provati solo su scimmie, ma anche su cavie umane. Lo scrivono Sueddeutsche Zeitung e Stuttgarter Zeitung, rivelando nuovi particolari sui test di cui sono coinvolte Volkswagen, Bmw e Daimler. Quest’ultima però prende le distanze da questo nuovo caso. Secondo i media, la Società di Ricerca europea per l’Ambiente e la Salute nei Trasporti, fondata dai tre colossi ...