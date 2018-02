Don’t worry | è un altro grande film con Joaquin Phoenix E di un grande Gus Van Sant

gqitalia

: @AlessiaCabiria Don't worry. La cosa peggiore di tutte erano i docenti che fingevano che non esistesse il bullismo.… - jos_90 : @AlessiaCabiria Don't worry. La cosa peggiore di tutte erano i docenti che fingevano che non esistesse il bullismo.… - AngeTra : RT @comingsoonit: #DontWorry He Won't Get Far on Foot: recensione del film di #GusVanSant con Joaquin Phoenix, in concorso al Festival di B… - mik_elab : RT @ciakmag: Questo film era un sogno di #RobinWilliams. L'ha realizzato #GusVanSant con #JoaquinPhoenix: una storia vera di riscatto e ri… -

(Di mercoledì 21 febbraio 2018) «Ieri Gus mi ha suggerito di non rispondere alla domande dei giornalisti, ma di dire semplicemente quello che voglio dire».ha i suoi modi per combattere il disagio di trovarsi in una sala stampa gremita di giornalisti, e in un certo senso sceglie la sincerità. Un po’ come fa il suo personaggio nelpresentato alla sesottesima Berlinale, quando dice “sono ubriaco perché sono nervoso…”. L’attore è il protagonista di, he won’t go too far on foot, scritto e diretto da Gus Vane basato sulle omonime memorie del 1989 del fumettista di Portland John Callahan, ilin Concorso più atteso di questa Berlinale insieme a quello di Steven Soderberg. All’inseguimento di John Callahan Il regista di Will Hunting – Genio ribelle e Milk ha scelto di focalizzarsi su un aspetto preciso delle memorie, la rehab dell’iconico John Callahan (morto nel ...