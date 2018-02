Fidel Castro | il ritiro dalle cariche presidenziali il 19 febbraio 2008

Canada smentisce la bufala virale : Fidel Castro non è padre di Trudeau : La bufala aveva ormai conquistato il mondo del web e così il governo del Canada si è sentito costretto ad intervenire per smentire la notizia: "Fidel Castro non è il padre biologico di Justin Trudeau".La fake news aveva iniziato a circolare sui social all'indomani del suicidio il primo febbraio di Fidelito Castro, depresso da tempo. Alcuni siti hanno scritto che l'uomo, prima di compiere il fatidico gesto, avrebbe ...

Cuba - il figlio maggiore di Fidel Castro si è suicidato. “Soffriva di depressione” : Era conosciuto come Fidelito, per la grande somiglianza col padre. Ed era molto popolare tra i Cubani, nonostante non abbia mai ricoperto incarichi pubblici. Il figlio maggiore di Fidel Castro, Fidel Castro Diaz-Balart, si è ucciso giovedì. Aveva 68 anni. “Il fisico nucleare da tempo soffriva di una grave depressione e, dopo essere stato ricoverato in ospedale per i traumi seguiti alla malattia, era assistito da una equipe di ...

Si è suicidato all'Avana "Fidelito" - il figlio maggiore di Fidel Castro : Fidel Castro Diaz-Balart, detto "Fidelito", il figlio maggiore dell'ex presidente cubano Fidel Castro, si è suicidato oggi all'Avana. La notizia viene riportata dai media di Stato cubani che spiegano come mesi fa l'uomo, 68 anni, è stato in cura per una forte depressione.Secondo El Pais, in passato era stato ricoverato in ospedale, mentre attualmente si sottoponeva a cure ambulatoriali. "Il dottore in Scienze Fidel Castro ...

