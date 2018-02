Sabato 17 Febbraio sui canali Sky Cinema HD

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA Sabato 17 febbraio : comincia il superG : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di questo sabato 17 febbraio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sarà una giornata all’insegna delle donne per l’Italia. Le nostre Amazzoni andranno all’assalto di risultati importanti e proveranno a farci sognare. Si comincia alle 3.00 di notte con il superG femminile. Sofia Goggia è la donna del tutto o niente: attaccherà a tutta per cercare il risultato, dovremo incrociare ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutte le gare di oggi (Sabato 17 febbraio) e gli italiani in gara. Programma - orari e tv. Come vederle in Diretta Streaming : CLICCA QUI PER LA Diretta LIVE DELLE Olimpiadi Invernali DI PyeongChang 2018 (17 febbraio) Sabato 17 febbraio davvero molto ricco alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Si assegnano ben 9 titoli: si incomincia con il botto con il pattinaggio artistico maschile, poi spazio al SuperG femminile con Sofia Goggia e Federica Brignone all’arrembaggio, imperdibile la mass start femminile con Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, Arianna Fontana ...

LIVE MotoGP - Test Thailandia 2018 in DIRETTA (Sabato 17 febbraio) : Valentino Rossi deve risolvere i problemi della Yamaha. Dovizioso sfida Marquez : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata (sabato 17 febbraio) dei Test 2018 di MotoGP sul tracciato di Buriram (Thailandia). Un day-2 importante per Valentino Rossi, costretto a risolvere le problematiche di natura elettronica con la sua M1. Il male atavico di cui è afflitta la moto nipponica sembrerebbe proprio quello, facendo delle valutazioni nel confronto in pista con Honda e Ducati. Ci sarà molto da lavorare per il ...

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA Sabato 17 febbraio : l’Italia punta sulle Amazzoni azzurre! Torna Arianna Fontana! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di questo sabato 17 febbraio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sarà una giornata all’insegna delle donne per l’Italia. Le nostre Amazzoni andranno all’assalto di risultati importanti e proveranno a farci sognare. Si comincia alle 3.00 di notte con il superG femminile. Sofia Goggia è la donna del tutto o niente: attaccherà a tutta per cercare il risultato, dovremo incrociare ...

Olimpiadi PyeongChang 2018 : le speranze di medaglia dell’Italia. Il borsino e le percentuali di Sabato 17 febbraio : Sarà un sabato 17 febbraio all’insegna delle donne per l’Italia alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Andiamo a scoprire il borsino e le speranze di medaglia. SCI ALPINO Ore 3.00, superG femminile Quattro azzurre, tutte competitive. Sofia Goggia sarà la punta della squadra. Nella stagione in corso la bergamasca si è disimpegnata meglio in discesa che in superG, specialità dove non sale sul podio dal mese di dicembre. Sappiamo ...

Curling - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il calendario completo di Sabato 17 febbraio. Programma - orari e tv : Il torneo maschile di Curling prosegue spedito alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 e giunge al giro di boa nella giornata di sabato 17 febbraio. Sono in Programma ben quattro partite: scontro diretto al vertice tra Canada e Svezia, l’Italia si gioca davvero moltissimo contro il Giappone, incroci importanti anche tra Svizzera e Norvegia e Corea del Sud e Gran Bretagna. Di seguito il calendario completo, il Programma dettagliato, ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : nona giornata (Sabato 17 febbraio). Come vederla in tv? Il palinsesto completo su RAI ed Eurosport. Tutti gli appuntamenti e le repliche : Sabato 17 febbraio si disputerà la nona giornata di gara alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Il programma è particolarmente fitto e prevede l’assegnazione di ben nove titoli: una vera e propria scorpacciata di medaglie che ci avvicina al giro di boa di questa edizione dei Giochi sul ghiaccio e sulla neve della Corea del Sud. Ci sarà davvero da divertirsi in lungo e in largo, gli appassionati potranno gustarsi Tutti gli eventi ...