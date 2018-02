: A @pyeongchang2018, #superG donne: @goggiasofia e @FedeBrignone all'attacco di @lindseyvonn - Gazzetta_it : A @pyeongchang2018, #superG donne: @goggiasofia e @FedeBrignone all'attacco di @lindseyvonn - repubblica : Pyeongchang 2018, SuperG amaro: l'azzurra Schnarf quinta a 16 centesimi dall'oro - RDAsrls : riqualificare il patrimonio edilizio della PA evita il consumo di suolo e azzera i costi gestione.. Pyeongchang 201… -

Non arriva la seconda medaglia per lo sci alpino azzurro.Neldonne,una delle gare più attese,c'è l'incredibile successo dell'inattesa Ester.La, pettorale n.26, beffa di un centesimo Anna Veith (Aut),che già festeggiava. Bronzo a Tina Weirather (Lie). Johanna Schnarf,migliore delle azzurre, chiude quinta, a un niente dal podio (0"05). In pratica un bis deldi Vancouver 2010 con la medaglia di legno Delude la grande favorita, Lindsey Vonn 6.a,stesso tempo di Federica Brignone. Sofia Goggia 11.ma,Nadia Fanchini 12.ma(Di sabato 17 febbraio 2018)