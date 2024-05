Basket - la Serie A completa la regular season con l’ultima giornata con ancora alcuni verdetti da emettere tra playoff e retrocessioni

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 3 maggio 2024) Ultimo turno diA diper la2023-2024 prima di concentrarsi suial via già sabato 11 maggio con le gare-1 dei quarti di finale. Le sedici squadre impegnate nel massimo Campionato del Belpaese scenderanno in campo in contemporanea domenica 5 maggio alle 18:15, dove rimangono da deciderel’ottavo ed ultimo posto per ie la seconda retrocessa in A2 insieme alla Happy Casa Brindisi: scopriamo quindi insieme cosa ci attende dal weekend cestistico. La Dinamo Sassari oramai salva ospita al PalaSerradimigni l’Unahotels Reggio Emilia qualificata aicome quinta testa dia distanza dianni dalvolta, mentre la GeVi Napoli sfida la ...