LIVE Ginnastica artistica - Europei juniores 2024 in DIRETTA | duello Italia-Francia per l’oro! Perotti in testa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 3 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.57 La francese Elena Colas è a quota 27.766 dopo due esercizi: ha bisogno di 24.733 tra trave e corpo libero per superare, purtroppo è in grado di farlo. 18.55 A metà gara laè a quota 78.798 e mette seriamente paura all’: hanno bisogno di 75 punti per operare il sorpasso, la media del 12,5 per i prossimi sei esercizi tra trave e corpo libero. 18.53 Laha terminato la propria rotazione alle parallele asimmetriche: Colas 13.900, Chassat 12.900, Prat 12.133, Denechere 9.966. 18.18 L’deve osservare con attenzione le transalpine, sono l’ultimo ostacolo verso. 18.16 Bella serie al volteggio della: 13.866 di Colas, 13.033 di Prat, 12.966 di ...