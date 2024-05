Atletica | Ingebrigtsen punta la terza doppietta europea

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 3 maggio 2024) Il dominatore del mezzofondo europeo e mondiale Jakobla(1500 e 5000 metri) agli Europei diLeggera a Roma 2024, in programma dal 7 al 12 giugno, dopo l’oro agli Europei di Berlino del 2018 e nell’ultima edizione, quella di Monaco di Baviera del 2022. “La mia speranza e la mia aspettativa è quella di difendere entrambi i titoli. È una bella sfida perché rispetto alle edizioni precedenti gli Europei di quest’anno arrivano presto, a giugno, ma sarà entusiasmante correre a Roma, qualcosa che in passato non mi è capitato spesso”, afferma in un’intervista allan Athletics. Nella sessione serale degli Europei di sabato 8 giugno,sarà in pista per la finale dei 5000 metri. È invece in programma per la serata ...