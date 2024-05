Il prof naturista mezzo nudo da Fazio era a casa per infortunio La sorpresa della preside - lui si difende | La domenica sono libero

(Di venerdì 3 maggio 2024) Il docente di Diritto all’IIS Rosa Luxemburg di Bologna non tornava in classe dallo scorso gennaio, da quando si era procurato unche lo costringeva ad assentarsi dalla scuola. Finchéscorsa è tornato a farsi vedere. In televisione, con addosso solo un asciugamano a coprire le parti intime. Jean Pascal Marcacci ha preso parte alla scorsa puntata di Che Tempo Che Fa in qualità dinte dell’Aner, l’Associazione naturisti dell’Emilia-Romagna. Un’apparizione che non è passata inosservata al personale scolastico e ha presto creato un caso. Al Corriere di Bologna il dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale Giuseppe Panzardi ha annunciato che verrà avviata un’istruttoria: «Mi è arrivato del materiale su questa vicenda. Faremo tutte le valutazioni del caso. È una situazione che non conoscevamo prima, ma questo ...

Tennis: Roma in ansia per Sinner, e Alcaraz non ci sarà - L'ansia per Jannik Sinner, la rinuncia di Carlos Alcaraz, i forti dubbi su Daniil Medvedev e i punti interrogativi per Novak Djokovic e Rafa Nadal. Non è spensierato l'avvicinamento dei big del tennis ... Continua a leggere>>

MN24 – infortunio Kalulu, ci sono importanti novità sul difensore: le ultimissime da Milanello - Il Milan è tornato ad allenarsi questa mattina a Milanello in vista della prossima sfida di campionato, in programma domenica a San Siro contro il Genoa. Arrivano importantissimi aggiornamenti per ... Continua a leggere>>

Roma si allena intensamente in vista del match con la Juventus - in programma per domenica sera. A Trigoria, la squadra si è divisa in due gruppi: i giocatori che sono scesi in campo ieri sera hanno effettuato una seduta di carico e recupero. Infortuni e dubbi Per ... Continua a leggere>>