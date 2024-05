L’amarezza e lo sconforto di Dell’Utri | Stavo meglio in carcere…

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di venerdì 3 maggio 2024) Uno degli uomini più in vista e di fiducia del compianto Silvio Berlusconi che si sfoga per tutto quello che si sta accadendo “E’ statostare in carcere che subire tutto quello che sto subendo, una persecuzione…“. A parlare è Marcello, 82 anni, ex uomo potente, ex dirigente d’azienda e uno dei principali, se non proprio il principale fondatore di Forza Italia. Ma non solo. E’ stato anche senatore, deputato e uno dei più cari amici di Silvio Berlusconi. Con il Cavaliere è stato per anni imputato e ora dalla procura di Firenze, l’accusa più dura da mandare giù, ovvero essere l’uomo che avrebbe fatto da mandante per le stragi mafiose del ‘93. “Sinceramente non pensavo arrivassero a questo punto”, ha detto durante un’intervista concessa al Giornale. Marcello(Ansa Notizie.com) Non capisce l’accanimento, Marcello ...