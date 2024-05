Fiorentina - stagione finita per Sottil dopo l’infortunio contro il Brugge | Per me sarà una rinascita | pronto a rivivere momenti così

(Di venerdì 3 maggio 2024) Dal gol del vantaggio viola alil Clubin Conference League, che lo terrà fuori fino al termine della: tutto in soli 47?. Riccardoa causa di una frattura della clavicola nonpiù a disposizione di Vincenzo Italiano e lanon potrà contare su di lui nel rush finale. Dall’euforia alla malinconia: stati d’animo che l’esterno italiano ha voluto raccontare con un messaggio sul proprio profilo Instagram: “Presto sarò di nuovoa vivere”.: “Che serata fantastica: non poter essere presente mi provoca un enorme vuoto” Nel momento più importante dellae, forse, di tutta la carriera ...

