Cagliari | Lopez | abbiamo subito troppo

Serie A Cagliari - Lopez : «Non è bastata una grande reazione» : VERONA - Diego Lopez vede il bicchiere mezzo pieno, nonostante la sconfitta di Verona. Il Cagliari ha perso 2-1 sul campo del Chievo: "Loro venivano da tante gare senza punti - ha dichiarato a fine ...

Cagliari - Lopez : 'Pavoletti tra i migliori in Italia - reazione importante' : Diego Lopez , tecnico del Cagliari , parla a Sky Sport 24 dopo il ko contro il Chievo : 'Sapevamo di dover stare attenti, venivano da gare complicate e non era semplice. Siamo dispiaciuti, potevamo fare meglio, soprattutto nel primo tempo dovevamo ...

Serie A : Chievo Cagliari. Lopez avverte : 'Evitare rilassamenti' : Quarto scontro diretto consecutivo per il Cagliari, sabato , ore 18, a Verona contro il Chievo. "La classifica ora è buona - avverte Diego Lopez nella conferenza stampa della vigilia - ma continuiamo ...

Cagliari - le ‘rivelazioni’ di Lopez : 3 titolari certi ed i dubbi in vista del Chievo : Il tecnico del Cagliari Diego Lopez, ha parlato oggi in conferenza stampa in vista della gara di domani contro il Chievo Verona. I sardi dovranno fare a meno di qualche pedina importante come ad esempio Cigarini, sul quale si è soffermato il tecnico: “Speriamo che recuperi presto, ora lui non c’è e non voglio entrare nell’argomento. Il sostituto? Si vedrà. Faragò ieri si è allenato e oggi ha svolto tutto l’allenamento ...

Serie A Cagliari - Lopez : «Niente ansia. Han? E' quasi pronto» : Cagliari - ' Questa settimana abbiamo lavorato tanto per migliorare la fase di possesso, contro il Sassuolo avremmo potuto fare meglio. Domani ci aspetta una partita difficilissima, affrontiamo un ...

Chievo-Cagliari - Lopez : "Domani serve qualcosa in più rispetto alla gara contro il Sassuolo" : Conferenza stampa del mister rossoblu Di: Marco Orrù "A Sassuolo è stato guadagnato un punto importante, in una partita fatta a metà. Troppi pochi tiri in porta, forse la nostra peggiore partita in ...

Infermeria Cagliari - una buona e una cattiva notizia per Lopez : il report : Infermeria Cagliari – “Allenamento mattutino alla Sardegna Arena per i rossoblù, che proseguono la preparazione in vista della gara di sabato a Verona contro il Chievo. Dopo il riscaldamento tecnico, la squadra ha svolto un lavoro tattico e di reparti. Infine, esercitazioni per la finalizzazione. Dall’Infermeria: Filippo Romagna ha riportato durante l’allenamento un trauma distorsivo alla caviglia sinistra. In gruppo Paolo Faragò, ...

Cagliari : Lopez - un ottimo punto : ANSA, - REGGIO EMILIA, 11 FEB - Incassa un buon punto in chiave salvezza il Cagliari di Diego Lopez, uscito indenne dallo scontro del Mapei Stadium. "Sono soddisfatto della prestazione - ha detto al ...

Serie A Cagliari - Lopez : «Ci teniamo stretto questo pari» : REGGIO EMILIA - "Volevamo di più, ma avevamo davanti una squadra determinata che ha cercato di giocare" . Così a Sky il tecnico del Cagliari Diego Lopez dopo la gara col Sassuolo: "Non è stata una ...

Cagliari - Lopez : 'Impeccabili in fase di non possesso' : Diego Lopez , allenatore del Cagliari , parla a Sky Sport dopo lo 0-0 con il Sassuolo : 'Volevamo altro, ma di fronte c'era una squadra determinata che ha cercato di giocare. Non si è vista una bellissima partita, abbiamo inciso poco in davanti. ...

Serie A Cagliari - Lopez : «La partita col Sassuolo vale doppio» : Cagliari - La partita contro il Sassuolo può diventare la svolta per la stagione del Cagliari . "Affrontiamo una squadra dall'ottimo tasso tecnico - ha dichiarato il tecnico Lopez nella conferenza ...

Serie A - Lopez : «Cagliari - una grande prova» : Diego Lopez è al settimo cielo dopo la vittoria contro la Spal: 'E' una cosa bellissima, di solito lo stadio è pieno contro la Juventus, Milan o Inter - dice il tecnico a Sky Sport - Oggi ci ...