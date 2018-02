Coppa Italia Basket | Brescia-Virtus Bologna live | terzo quarto pirotecnico

Final 8 Coppa Italia - Milano-Cantù 87-105 : ROMA, 16 FEB - Clamoroso al Mandela Forum di Firenze: Milano, come già era successo ieri a Venezia e Avellino, esce dalla Coppa Italia , si tratta delle prime tre in classifica attualmente in Serie A, ...

Coppa Italia Basket : Brescia-Virtus Bologna live - secondo quarto finisce 46-37

Pallamano - Coppa Italia 2018 : definite le semifinali - al Bolzano il big match con il Fasano : Si è aperta quest’oggi l’edizione 2018 della Coppa Italia di Pallamano maschile, che al Pala SanGiacomo di Conversano ha visto disputarsi quattro quarti di finale molto intensi e ricchi di spettacolo, a partire dal big match che ha visto di fronte Bolzano e Fasano, grandi favorite nella lotta scudetto. A spuntarla sono stati gli altoatesini campioni d’Italia in carica, al termine di una sfida tiratissima fino alla fine, dove a ...

Basket - Coppa Italia colpaccio Cantù - Milano abdica 105-87 : FIRENZE - Clamoroso al PalaMandela di Firenze: Milano è fuori dalla Final Eight di Coppa Italia. Il derby lombardo contro Cantù viene sorprendentemente vinto dalla Red October che schianta per 105-87 ...

Basket - Final Eight Coppa Italia 2018 : Cantù demolisce Milano nel derby e vola in semifinale : Continuano le sorprese nelle Final Eight di Coppa Italia 2018. Dopo le sconfitte di ieri di Avellino e Venezia, arriva anche quella di Milano ed è assolutamente clamorosa per le sue proporzioni. La Red October Cantù domina il derby e travolge l’Olimpia 105-87 al termine di una partita dominata fin dal primo quarto. Prestazione scintillante dei brianzoli, che sfondano il muro dei cento punti e si confermano il miglior attacco del campionato ...

