“Francesca Cipriani è stata molestata” Choc all’Isola dei Famosi La brutta rivelazione

caffeinamagazine

: FRANCESCA CIPRIANI È LA MIGLIORE LÀ IN MEZZO. PUNTO. STOP. STATECE TUTTI. #isola - StefanoGuerrera : FRANCESCA CIPRIANI È LA MIGLIORE LÀ IN MEZZO. PUNTO. STOP. STATECE TUTTI. #isola - FranAltomare : Livello di sicurezza a #Sanremo2018: QI di Francesca Cipriani. - maceroeresto : RT @Viperissima_: ++ ANCHE FRANCESCA CIPRIANI HA ABBANDONATO L #ISOLA (PER CERCARE L'AMORE DA MARIA) ++ #uominiedonne -

(Di giovedì 15 febbraio 2018) Colpi di scena, rivelazioni, drammi personali che escono alla scoperto e deflagrano all’improvviso sotto gli occhi degli spettatori. Continua a tenere banco tra gli spettatori questa edizione 2018 dell’Isola dei, passata dalle polemiche per il “caso Monte” alle lacrime di Nino Formicola, nome d’arte Gaspare, che ha confessato di aver pensato al suicidio dopo la morte della sua spalla Zuzzurro. Ora ecco arrivare una scioccantesul passato di Francesca, la bombastica bionda tra le protagoniste principali del reality condotto da Alessia Marcuzzi. A parlare èsua madre che ha raccontato quei momenti terribili vissuti dalla figlia e rimasti finora nascosti: “Subito dopo le superiori, quando aveva 19 anni, Francesca cominciò a lavorare come commessa in un negozio. Il suo datore di lavoro, che aveva 30 anni e due ...