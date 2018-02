Enrico Mentana | a Bersaglio mobile manda il servizio delle Iene sui rimborsi

Enrico Mentana : 'Non c'è nessun pericolo fascista' Video : Da diverso tempo i mass media parlano della continua avanzata della destra e dell'estrema destra populista, spesso sostenendo che vi siano paralleli con la nascita dei movimenti fascisti del 900. Stando alla 'narrazione dominante' offerta da una buona parte dei media mainstream, i movimenti e i partiti della destra populista e dell'estrema destra mirerebbero a distruggere le fondamenta della democrazia liberale occidentale cavalcando la rabbia ...

Enrico Mentana : 'Non c'è nessun pericolo fascista' : Da diverso tempo i mass media parlano della continua avanzata della destra e dell'estrema destra populista, spesso sostenendo che vi siano paralleli con la nascita dei movimenti fascisti del 900. Stando alla 'narrazione dominante' offerta da una buona parte dei media mainstream, i movimenti e i partiti della destra populista e dell'estrema destra mirerebbero a distruggere le fondamenta della democrazia liberale occidentale cavalcando la rabbia ...

Enrico Mentana - la sfuriata contro il presidente dell'Inter Jindong : 'Facci un prezzo - ci compriamo l'Inter' : ... che a fcinter1908.it ha lanciato un appello diretto al presidente neroazzurro Zhan Jindong: 'Signor Zhang, ci restituisca l'Inter se non può o non sa gestirla stando dall'altra parte del mondo. Una ...

Enrico Mentana pessimista sul futuro dei giornalisti in erba Video : “È un lavoraccio, preparati”. Questa è forse la frase che qualunque aspirante giornalista si è sentito ripetere almeno una volta, ma non soltanto per l’attivita' in sé, poiché chiunque è consapevole di ciò che gli spetta prendendo un microfono in mano o scrivendo un articolo di giornale, ma per la natura stessa del mestiere: gli orari predefiniti non esistono, si può stare svegli anche per 48 ore di fila e ci si riposa poco. Eppure, anche se ...

Enrico Mentana pessimista sul futuro dei giornalisti in erba : “È un lavoraccio, preparati”. Questa è forse la frase che qualunque aspirante giornalista si è sentito ripetere almeno una volta, ma non soltanto per l’attività in sé, poiché chiunque è consapevole di ciò che gli spetta prendendo un microfono in mano o scrivendo un articolo di giornale, ma per la natura stessa del mestiere: gli orari predefiniti non esistono, si può stare svegli anche per 48 ore di fila e ci si riposa poco. Eppure, anche se sono ...

Striscia la notizia/ Valerio Staffelli consegna il Tapiro d'oro a Enrico Mentana per... : Questa sera, lunedì 15 gennaio, alle 20.40 su Canale 5 torna Striscia la notizia. Michelle Hunziker e Gerry Scotti presentano nuovi servizi e le tradizionali rubriche del programma.(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 19:31:00 GMT)

Enrico Mentana : 'Non capisco i giornalisti in politica - se mi candidassi sarei un buffone' : 'Non capisco la scelta di Emilio Carelli e dei giornalisti che si buttano in politica. E' una avventura senza ritorno'. Enrico Mentana , ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira , su La7, commenta: 'Libera scelta di Mimun, Paragone e Carelli: ma non torneranno a fare i ...

Enrico Mentana : "Presidente Mattarella - perché un giovane dovrebbe votare? I partiti non hanno fatto nulla per loro" : Uno degli appelli più importanti lanciati dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel discorso di fine anno è stato quello rivolto ai giovani, e in particolare ai nati nel 1999 che voteranno il 4 marzo per la prima volta. Enrico Mentana, in un post su Facebook, punta il dito contro la politica, incapace di fornire risposte ai giovani di oggi. "Ma perché mai, presidente, un giovane di oggi dovrebbe andare a ...

Lunedì all'Alexander Girardi Hall di Cortina appuntamento con Enrico Mentana alle 18 e Vittorio Sgarbi alle 21 : A cominciare dalla politica. Quali sono i protagonisti dell'anno che si apre? Il 4 marzo gli italiani rinnoveranno Camera e Senato. Sarà davvero 'soltanto' una partita a tre, tra centrosinistra, ...

DALLA CINA/ Lao Xi : ecco le due mosse di Enrico Mentana che sdoganano M5s : Il M5s è entrato in campagna elettorale con due iniziative che di fatto spiazzano i concorrenti e creano un nuovo orizzonte della contesa elettorale. DALLA CINA, LAO XI(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 06:02:00 GMT)DALLA CINA/ Lao Xi: dietro a M5S c'è Enrico Mentana, lo Scalfari "grillino"DIETRO LE QUINTE/ "Corriere", La7, M5s, Urbano Cairo scende in campo?, di A. Fanna

DALLA CINA/ Lao Xi : dietro a M5S c'è Enrico Mentana - lo Scalfari "grillino" : Renzi si è tagliato fuori con Banca Etruria. Berlusconi sembrava aver trovato un ruolo centrale, ma il nuovo patto di governo M5s-LeU lo toglie di mezzo. DALLA CINA, LAO XI(Pubblicato il Wed, 27 Dec 2017 06:01:00 GMT)dietro LE QUINTE/ "Corriere", La7, M5s, Urbano Cairo scende in campo?, di A. FannaSCENARIO/ Dai dirigenti del Milan a Veltroni, tutte le nuove "poltrone" di Renzi e Berlusconi, di A. Del Duca

Enrico Mentana : 'Uno scempio le intercettazioni sessuali su Berlusconi' : 'Di intercettazioni ne parliamo 'a babbo morto', ma 'babbo' non è morto, tra l'altro forse vincerà le elezioni… Ne parliamo dopo il lungo periodo in cui è stato fatto, tutti concordi, uno scempio: ...

Non è l'Arena - Enrico Mentana stronca la commissione banche : 'Si intreccia con la campagna elettorale' : In diretta da Massimo Giletti a Non è l'Arena su La7 , il direttore del TgLa7 solleva una questione di fondo:'Gli interessi della politica ci sono sempre stati. Ma questa commissione bicamerale si ...