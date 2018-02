Cappato | Non mi candido | appello ai candidati su 9 temi di scienza e libertà

Cappato : non mi candido con +Europa per lasciare liberi i giudici : Roma, , askanews, - "Ho ritenuto che i giudici della Corte di Assise dovessero essere liberi al massimo di potere prendere la loro decisione indipendentemente dalla politica e dalle elezioni. Naturalmente sostengo e promuovo la Lista Più Europa con Emma Bonino". Così il leader dell'Associazione "Luca Coscioni", Marco Cappato, in una conferenza stampa alla Camera, ...

Eutanasia : Tajani - non credo che Cappato abbia istigato al suicidio : Roma, 15 feb. (AdnKronos) – “L’accanimento terapeutico no, ma non avrei fatto quello che ha fatto Cappato, ma non credo che abbia istigato al suicidio”. Lo ha affermato il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, ai microfoni di Radio anch’io. L'articolo Eutanasia: Tajani, non credo che Cappato abbia istigato al suicidio sembra essere il primo su Meteo Web.

Cappato : per giudici non alterata volontà di Dj Fabo : Milano , askanews, - "Grazie alla scelta di Fabiano di fare quello che ha fatto e che clandestinamente decine di persone fanno ogni anno. Di averlo scelto di farlo pubblicamente, onorando il valore ...

Marco Cappato assolto? Atti a Consulta/ Motivazioni sentenza : “Non ha inciso sulla decisione di dj Fabo” : Processo Marco Cappato, suicidio dj Fabo. Ultime notizie: oggi la sentenza della Corte d'Assise di Milano, i giudici inviano Atti alla Consulta per l'analisi della Corte Costituzionale(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 16:12:00 GMT)

Pamela - il nigeriano resta in carcere ma il gip non contesta l'omicidio. 'Era in overdose - sono sCappato'. Indagato un altro uomo /Foto : Occultamento e vilipendio di cadavere. sono queste le sole accuse per cui il gip di Macerata Giovanni Maria Manzoni ha convalidato il fermo di Innocent Oseghale nell'inchiesta sulla morte di Pamela ...

Pamela - convalidato il fermo del nigeriano : non è accusato di omicidio. 'Ha avuto overdose - sono sCappato' : Niente omicidio , solo occultamento e vilipendio di cadavere. sono queste le sole accuse per cui il gip di Macerata Giovanni Maria Manzoni ha convalidato il fermo di Innocent Oseghale nell'inchiesta ...

Suicidio Dj Fabo/ Pm Milano - "assolvere Marco Cappato - il fatto non sussiste. Rispettato desiderio di morire" : Suicidio Dj Fabo, pm Milano chiede assoluzione di Marco Cappato: 'il fatto non sussiste, ha solo Rispettato desiderio di morire di Fabiano Antoniani'.

Ultima udienza del processo a Marco Cappato. «Non smettiamo di parlare di eutanasia» : Si svolge oggi 17 gennaio l’Ultima udienza del processo in Corte d’Assise a Milano a Marco Cappato, tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni ed esponente dei Radicali. Rischia fino a 12 anni di carcere con l’accusa di istigazione al suicidio per la morte in Svizzera di Fabiano Antoniani, dj Fabo, reso cieco e tetraplegico da un incidente stradale. Prima di lui già Dominique Velati aveva chiesto l’eutanasia, anche lei si era ...