calcioweb.eu

: Caos calendario, la #Lega risponde ancora a #Sarri: clamorose bordate! - CalcioWeb : Caos calendario, la #Lega risponde ancora a #Sarri: clamorose bordate! - ZzuCicciu : RT @notiveri: Contro le schizofrenie del #Fisco serve un calendario delle tasse. La proposta della Fondazione #MagnaCarta: Idee e proposte… - notiveri : Contro le schizofrenie del #Fisco serve un calendario delle tasse. La proposta della Fondazione #MagnaCarta: Idee e… -

(Di giovedì 15 febbraio 2018) Continua il duello scudetto tra Juventus e Napoli, inoltre nelle ultime settimane hanno fatto molto discutere le parole disuldove veniva specificato dal tecnico la mancata tutela nei confronti delle squadre italiane. Adesso è arrivata una nuova risposta di Marco Brunelli, direttore generale dellaSerie A. Queste alcune delle sue dichiarazioni a Radio Sportiva: “non è la prima volta che parliamo di questo,ce l’ha anche con la formula della competizione che costringe tutti a giocare tardi al giovedì ma siamo tra le leghe che tutelano maggiormente le squadre impegnate in Europa League. Le 4 squadre impegnate in Europa hanno giocato tutte in anticipo al sabato, con tre in trasferta ed una sola in casa, il Napoli appunto, non si poteva fare diversamente. Gli azzurri poi giocheranno in casa anche con la Spal dopo averlo fatto nella scorsa giornata ...