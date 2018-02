Cappato | per giudici non alterata volontà di Dj Fabo

Cappato - l’illegittimità costituzionale e la libertà su “come e quando morire” : ecco perché la sentenza è un’occasione storica : Non è finita, ma la svolta è storica. La Corte d’Assise di Milano ha deciso di trasmettere gli atti alla Consulta affinché valuti la legittimità costituzionale del reato di aiuto al suicidio nel processo a Marco Cappato, tesoriere dell’associazione Luca Coscioni ed esponente radicale. Cappato è imputato per aver aiutato Fabiano Antoniani, 40 anni, noto come Dj Fabo, reso paraplegico e cieco da un incidente d’auto nel 2014, a raggiungere la ...

Dj Fabo - oggi la sentenza per Marco Cappato : morte dignitosa o istigazione al suicidio? : Un verdetto incerto, destinato a fare storia. Sul banco degli imputati a Milano, c'è Marco Cappato - accusato di istigazione o aiuto al suicidio di Fabiano Antoniani , noto come dj Fabo - e il diritto ...

Sentenza per Marco Cappato sulla morte di Dj Fabo. Accusa e difesa dalla stessa parte : "Va assolto" : Nella grande aula della Corte d'Assise del Tribunale di Milano tanti vorranno sentire la parola "assoluzione". Non solo la difesa dell'imputato Marco Cappato, ma anche i pubblici ministeri Tiziana Siciliano e Sara Arduini hanno spiegato nella requisitoria che si rifiutano di rappresentare l'Accusa in questo processo perché "anche Cappato rappresenta lo Stato" e qui lo Stato non può volere una condanna. L'esponente dei Radicali ...

Marco Cappato : «Qualunque sia la sentenza - continuerò la battaglia per i diritti» : «Piuttosto che essere assolto per un aiuto giudicato irrilevante, mentre è stato determinante, preferirei essere condannato. Altro sarebbe essere assolto per incostituzionalità del reato. Perché altrimenti si accetterebbe che solo chi è in grado di raggiungere la Svizzera può essere libero di scegliere». Era il 17 gennaio scorso quando Marco Cappato, leader dell’Associazione Luca Coscioni, realtà che si batte per le libertà civili, è ...

Dj Fabo - poche ore al verdetto per Cappato : 'Ho fatto il mio dovere' : MILANO poche ore al verdetto. 'Sono sereno perché sono consapevole di aver fatto tutto quello che era nelle mie facoltà. Ho fatto il mio dovere e sono determinato, qualunque sia l'esito del processo. ...