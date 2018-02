Rimborsi M5s | la magistrale inchiesta delle Iene non sarebbe stata possibile senza la

M5s - Ruocco : 'Sui Rimborsi occorre fare subito chiarezza' : La deputata pentasetellata attacca Renzi: "Non accetto la malafede di chi ci mette sullo stesso piano dei protagonisti di Tangentopoli"

M5S - i furbi dei Rimborsi : «Rinunciamo all’elezione». Ma non si può per legge : Cecconi e Martelli annunciano il passo indietro, ma devono essere eletti e presentare le dimissioni. Poi deve votarle l’Aula. Vacciano (ex M5S) ci ha provato senza successo per tre anni

M5S : Anzaldi - verifica Rimborsi grazie a riforma Madia - Cecconi votò contro : Roma, 13 feb. (AdnKronos) – “L’inchiesta delle Iene su #RimborsopoliM5S nasce dalle rivelazioni di un ex attivista M5s. Per verificare quali siano stati i contributi effettivamente versati, sia alcuni giornalisti che il partito di Di Maio hanno presentato istanza di accesso agli atti. Accesso reso possibile grazie al Foia – diritto di conoscere, introdotto dal Governo Renzi con la riforma della pubblica amministrazione ...

M5S - i furbetti dei Rimborsi “Rinunciamo all’elezione” - ma non si può per legge Chi sono : Cecconi e Martelli annunciano il passo indietro, ma devono essere eletti e presentare le dimissioni. Poi deve votarle l’Aula. Vacciano (ex M5S) ci ha provato senza successo per tre anni

M5S : vertici ‘salvano’ Lezzi - non c’è dolo su Rimborsi : Roma, 13 feb. (AdnKronos) – I probiviri valuteranno anche il suo caso, ma contro Barbara Lezzi, a quanto apprende l’Adnkronos, non ci sarà nessuna procedura sanzionatoria per l’affaire rimborsi nato dal servizio delle Iene. Secondo i piani alti grillini, infatti, nell’operato della senatrice salentina”non c’è dolo”, ma solo un errore dovuto a negligenza. Questo tanto più, viene spiegato, che ...

Rimborsi M5s - base con Di Maio e insulti alle Iene : Ventiduemila condivisioni in meno di un'ora e cinquemila commenti. Il post in cui Luigi Di Maio intervIene su Fb sul caso restituzioni nel M5S , con tanto di numeri su quanto restituito in questi anni,...

M5S - sfottò di Berlusconi sui Rimborsi pentastellati : “Onestà - onestà. Se vince Di Maio vi mando cartolina da lontano” : Cosa ne pensa del caso rimborsi del Movimento 5 stelle? “Onestà, onestà”. Sceglie una battuta Silvio Berlusconi, alzando le mani e allargando il sorriso, per rispondere ad una domanda sulla vicenda che ha investito il M5S. Poi dal palco Berlusconi di ‘Confcommercio’ afferma: “Ci sono voci in giro che ci deve essere un altro dietro a Di Maio, il magistrato più spinto della sinistra italiana, che potrebbe essere il ...

M5S : caso Rimborsi infiamma chat eletti - ammanchi post 2015 : Roma, 13 feb. (AdnKronos) – Il caso rimborsi che sta facendo tremare il M5S irrompe nelle chat dei parlamentari grillini. Pochi i commenti sul caso -Andrea Cecconi e Claudio Martelli, i due parlamentari ‘pizzicati’ dalle Iene, non figurano nelle rispettive chat- complice il fatto che qualcuno ha ricordato prontamente ai compagni che le conversazioni finiscono spesso in pasto ai cronisti. Sono in molti a interrogarsi in queste ...

M5s - Di Stefano : “Caso Rimborsi? Non siamo immuni agli errori. Abbiamo alzato l’asticella dell’onestà” : “Non siamo immuni agli errori, ma Abbiamo gli antidoti per correggerli. Chi sbaglia viene allontanato dal Movimento. Chi ha sbagliato ha restituito i soldi che doveva restituire, non hanno più la nostra fiducia e hanno firmato la rinuncia all’eventuale elezione. Danneggiati in ottica elettorale? Sarei preoccupato se fossi un candidato di Forza Italia, di un partito fondato grazie alla collaborazione di Cosa Nostra. Noi non Abbiamo ...

Rimborsi M5s - l’affondo di Pizzarotti : Roma, 13 feb. (AdnKronos) – “Promettono lotta all’evasione e poi non riescono a controllare i rendiconti di cento parlamentari”. Lo ha detto Federico Pizzarotti, ex esponente del M5S e sindaco di Parma, a “Circo Massimo” su Radio Capital parlando dell’affaire-Rimborsi che sta scuotendo il Movimento. “Che ci fosse poco controllo nei Rimborsi era noto – ha continuato Pizzarotti – spesso ...

Rimborsi M5s - l'affondo di Pizzarotti : "Promettono lotta all'evasione e poi non riescono a controllare i rendiconti di cento parlamentari". Lo ha detto Federico Pizzarotti, ex esponente del M5S e sindaco di Parma, a "Circo Massimo" su ...

M5s - Di Maio : “Controllo sui Rimborsi? Lo facciamo ora - mele marce non resteranno nel nostro gruppo parlamentare” : “Mancato controllo sulle restituzioni? Lo faremo adesso”. Così il capo politico e candidato premier del Movimento 5 stelle Luigi Di Maio ha risposto alle domande del Fatto.it sui mancati controlli a campione, già promessi in passato, e sulle sue responsabilità in quanto leader. “Le mele marce con noi non restano, stiamo facendo tutte le verifiche”, ha continuato. “Rischiano di diventare dei nuovi Vacciano? (che in 5 ...

Rimborsi parlamentari M5s - Di Maio in banca a Montecitorio : Il senatore Buccarella si autosospende, il deputato Toninelli pubblica i bonifici. Il fuoriuscito Piazzarotti attacca: "Vogliono combattere l'evasione e non riescono a controllare i conti"

M5S - Rimborsi - Di Maio 'I bonifici ci sono - guardate sul sito' Video : Luigi #Di Maio non ci sta con quello che definisce da sempre un accanimento mediatico riservato quasi esclusivamente, e con toni tutti ad hoc, al Movimento. Oramai sappiamo che non tutti gli esponenti 5 Stelle [Video] vedono i giornalisti come macchiette asservite al potente di turno. Non si può neanche negare che molta stampa sia nazionale che estera, abbia spesso puntato il dito su presunte irregolarita' dei 5 Stelle, quando molti altri ...