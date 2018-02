Italia 18 | su Sky TG24 una serie di interviste sulle urgenze del nostro Paese

Skytg24 - Italia 18 - le domande dei ragazzi per la prima volta al voto : Parte domani “Italia 18”, una serie di interviste ai politici condotta da Fabio Vitale, in vista delle prossime elezioni. Il primo ospite sarà il segretario della Lega Nord, Matteo Salvini, in onda alle 19.15 di domani, lunedì 12 febbraio. Le interviste si svolgeranno con un botta e risposta dinamico, in diretta dalla sede Sky di Milano, e vivranno di momenti e luoghi diversi. Si parlerà non solo della stretta cronaca, ma anche delle urgenze del ...

Arriva su Sky TG24 'Italia 18' : primo ospite Matteo Salvini - : Il programma di approfondimento politico, condotto da Fabio Vitale, andrà in onda a partire da lunedì 12 febbraio alle 19.15. primo ospite il segretario della Lega Nord. SPECIALE ELEZIONI 2018

Carlotta Mantovan/ Moglie di Fabrizio Frizzi : da Miss Italia a giornalista Sky : Carlotta Mantovan: l'ex modella e giornalista Italiana e il suo amore con il conduttore televisivo Fabrizio Frizzi, dal quale ha avuto la figlia Stella(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 03:18:00 GMT)

«Ossessione Vezzoli» : su Sky Arte l’omaggio all’Andy Warhol Italiano : Francesco Vezzoli, dal provincialismo italiano, lo stesso che rende (quasi) impossibile ad un artista d’oggi varcare i confini nazionali, è riuscito a sfuggire. Ha conosciuto l’America, e insieme il successo. È diventato un «artistar», Vezzoli, un genialode tanto abile nel plasmare il pop da aver persuaso pArte della critica a considerarlo un novello Andy Warhol. Nelle sue opere, la prima delle quali risale al 1997, ha saputo mescolare l’alto e ...

6 Nazioni - Irlanda-Italia : la formzione azzurra - 3 cambi per O'Shea - Sky Sport : Per la prima volta nella sua storia da allenatore, Conor O'Shea sfida la sua Irlanda in Irlanda. E lo fa cambiando tre titolari rispetto alla formazione che ha cominciato, e perso, il match d'esordio ...

OLIMPIADI INVERNALI PYEONGCHANG 2018 / Risultati live - programma - Italiani : Eurosport non si vede su Sky! : OLIMPIADI INVERNALI PYEONGCHANG 2018, i Risultati live di oggi 8 febbraio 2018: protagonisti numerosi italiani, dalle qualificazioni del salto alal prova delal discesa. Intanto Eurosport...(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 15:22:00 GMT)

IL GRANDE LEBOWSKY/ Su Italia 1 il film con Jeff Bridges e John Goodman (oggi - 8 febbraio 2018) : Il GRANDE Leboswsky, il film in onda su Italia 1 oggi, giovedì 8 febbraio 2018. Nel cast: Jeff Bridges e John Goodman, alla regia Joel Coen. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 10:38:00 GMT)

MasterChef Italia su Sky Uno. Stasera prova in esterna presso ex ospedale psichiatrico : Molti i colpi di scena della nuova puntata di MasterChef Italia –prodotta da Endemol Shine Italy – in onda domani, giovedì 8 febbraio alle 21.15 su Sky Uno HD. Per i 12 aspiranti chef rimasti in gara e per i giudici Antonia Klugmann, Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo sorprese e momenti inaspettati che richiederanno un parere super partes....

“Non è vero!”. Lutto nel giornalismo Italiano - addio all’amato volto di Skytg24. Una tragedia che ha scosso tutti - a stroncarlo un malore - aveva solo 38 anni : E’ morto a 38 anni Federico Leardini, giornalista di economia di SkyTG24, che venerdì mattina si era sentito male mentre si allenava su un panca in una palestra di Carate Brianza in provincia di Milano. Il giornalista è stato ricoverato d’urgenza per un infarto all’ospedale San Gerardo di Monza. Da sette anni era uno dei volti più conosciuti dell’economia di Sky Tg24 dove conduceva la rubrica di borsa e finanza ...

MasterChef Italia su Sky Uno. Stasera la temutissima prova di pasticceria : Giro di boa per i 14 aspiranti chef della settima edizione di MasterChef Italia –prodotta da Endemol Shine Italy – ancora in gara. Domani, giovedì 1° febbraio alle 21.15 su Sky Uno HD, ad attenderli dietro la porta della cucina della Masterclass, oltre ai giudici Antonia Klugmann, Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo, troveran...

Sky in Italia si vedrà senza parabola - via Internet : Ancora in tema di offerta over the top , Sky ha preannunciato l'esordio a livello pan-europeo dello Streaming Stick , descritto come dispositivo volto ad ampliare la portata e la velocità dei servizi ...

Sky Italia dal 1 Aprile 2018 torna alla fatturazione mensile. Il costo annuale non cambia : Come previsto dalla legge 172/2017, dal 1 Aprile 2018 la fatturazione dell'abbonamento annuale Sky avrà cadenza mensile, quindi non più ogni 4 settimane. Il costo del tuo abbonamento annuale non cambierà, rimanendo uguale a quello applicato dal 1 ottobre 2017.Il costo dell'abbonamento annuale non cambia perché dal 1 Aprile l'i...

Sky saluta la parabola e passa online - la rivoluzione inizia proprio in Italia - : Anche se non abbiamo francamente capito quale sia la rivoluzionaria novità, visto che da tempo ormai esiste Now Tv, ovvero il servizio streaming di Sky, andiamo comunque a scoprirne di più. Sky ...