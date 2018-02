: #BreakingNews Usa, elicottero si schianta: tre morti - CybFeed : #BreakingNews Usa, elicottero si schianta: tre morti - gregori_luca : @HumanSafari Giro in elicottero migliore in usa o in Australia? Ci torneresti a New York? - GambaraTiziano : @DaniloToninelli balla e'piu' bello dove esiste non hanno pensioni d'oro e tutte le regalie distribuite con l'elic… -

Tre persone morte e quattro feriti sabato sera quando unche trasportava turisti in Arizona si èto vicino al Grand Canyon. Lo ha riferito la polizia. L'incidente è avvenuto al Grand Canyon West, ha detto Francis Bradley, agente che indaga sull'accaduto. "L'indagine è in corso", ha aggiunto. Nessuna altra informazine è stata rilasciata sulla dinamica e sulle cause dell'incidente.(Di domenica 11 febbraio 2018)