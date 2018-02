Maltempo Lazio | temperature basse nel Frusinate

Maltempo Lazio : soppressi i collegamenti con le Isole Pontine : A causa di avverse condizioni meteo, sono soppresse le corse unità veloce Formia-Ponza delle 14.30 di oggi e Ponza-Formia delle 07.45 di domani. Lo comunica Astral Infomobilità. L'articolo Maltempo Lazio: soppressi i collegamenti con le Isole Pontine sembra essere il primo su Meteo Web.

Segnalate basse temperature nel Frusinate. Sulla strada regionale 509 di Forca d'Acero, all'altezza del Passo al km 9+680, la colonnina di mercurio segna -6°C. La strada è percorribile e sono attivi mezzi spazzaneve e spargisale di Astral spa. Lo comunica Astral Infomobilità.

Maltempo Sicilia - binari allagati : ripristinata la circolazione dei treni nel Trapanese : A seguito dell’allagamento dei binari e del conseguente guasto agli impianti di circolazione causati dalle abbondanti piogge dei giorni scorsi, è stata ripristinata la circolazione ferroviaria fra Piraineto, Alcamo Diramazione e Mazara del Vallo (linea Piraineto – Alcamo Diramazione – Trapani). L’intervento delle squadre tecniche di Rete Ferroviaria Italiana ha consentito, alle 5 di stamattina, di ripristinare la piena ...

Maltempo Lazio : neve nel Frusinate - nebbia sulla A1 : Anche oggi allerta neve nel Frusinate. Tratti innevati sulla strada regionale 509 di Forca d’Acero tra il km 13+000 e il km 9+680, dove sono attivi mezzi spazzaneve e spargisale di Astral spa. nebbia a banchi, invece, sulla A1, all’altezza del Km. 23+100 sulla Diramazione Roma Nord in prossimità dell’allacciamento col Grande Raccordo Anulare e sulla Roma-Firenze tra Orte e la Diramazione Roma Nord, tra i km 492 e 531. Lo ...

Trasporti in tilt nell'Ile-de-France, cioè la regione di Parigi, dopo le nevicate eccezionali dei giorni scorsi.Per oggi sono previsti ritardi e possibili cancellazioni in tutti gli aeroporti internazionali di Parigi.

Sulla strada regionale 509 di Forca D'Acero presenza di neve dal km 15+000 al km 9+680. Sono all'opera mezzi spazzaneve e spargisale di Astral spa ed è stata attivata la turbina per la messa in sicurezza della sede stradale. Lo comunica Astral Infomobilità.

Maltempo Lazio : ancora disagi nei collegamenti con le isole Pontine : “Anche oggi, a causa del Maltempo, soppressioni nei collegamenti con le isole Pontine: le corse Formia-Ponza delle 14.30 e Formia-Ventotene delle 15.30 non verranno effettuate. Sempre per Maltempo erano già state soppresse le corse Ventotene-Formia delle 06.45 e Ponza-Formia delle 07.45“: lo rende noto Astral Infomobilità. L'articolo Maltempo Lazio: ancora disagi nei collegamenti con le isole Pontine sembra essere il primo su Meteo ...

Maltempo : circolazione ferroviaria rallentata sulla Roma-Cassino : Sta tornando progressivamente alla normalità, dalle 15.40, il traffico ferroviario sulla linea Roma – Cassino, sospeso dalle 14.00 e poi parzialmente riattivato alle 15.10, in direzione Roma, per un guasto alla linea di alimentazione elettrica dei treni fra Colleferro e Valmontone, provocato dalle forti scariche atmosferiche che hanno interessato la zona. Lo rende noto Rfi. Due i treni che hanno registrato fino a 60 minuti di ritardo, ...

Ancora neve nel Frusinate. Sulla strada regionale 509 di Forca D'Acero è stato imbiancato il tratto dal km 13+000 al 9+680. Sono attivi mezzi spazzaneve e spargisale di Astral spa. Lo comunica Astral Infomobilità.

Maltempo nel Trapanese - binari allagati : sospesa la circolazione ferroviaria tra Alcamo e Castelvetrano : La circolazione ferroviaria tra Alcamo Diramazione e Castelvetrano, lungo la linea Alcamo Diramazione – Trapani, e’ sospesa per l’allagamento dei binari e per un guasto agli impianti di circolazione, provocato dalle abbondanti piogge che stanno colpendo la zona. Lo rende noto Rfi. La circolazione dei treni e’ stata sospesa intorno alle 12.30. Sul posto stanno ancora operando i tecnici di Rete ferroviaria Italiana per ...

Allerta meteo Lazio : Maltempo da oggi per le successive 36 ore : “Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che da oggi pomeriggio e per le successive 24-36 ore si prevedono sul Lazio ‘precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale sul Lazio meridionale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti ...

Maltempo Lazio : neve e ghiaccio nel Frusinate e Reatino - la situazione viabilità : Presenza di neve e ghiaccio nel Frusinate e Reatino. Sono nello specifico interessate le strade regionali Forca D’Acero, 411 Dir di Campocatino, Sublacense, nel tratto da Guarcino ad Arcinazzo, Salto Cicolana, nel tratto da Capradosso a Corvaro, e Della Vandra. Già dalla notte scorsa sono attivi mezzi spazzaneve e spargisale di Astral spa. Per Maltempo oggi non verrà effettuata la corsa Ponza-Formia delle 10. Erano già state soppresse le corse ...

Maltempo nel Lazio - abbondanti nevicate sull’Appennino a Campocatino e a Campo Staffi : Impianti di risalita fermi oggi per Maltempo in Ciociaria dove e’ caduta altra neve a Campocatino e a Campo Staffi. A Campocatino, stazione turistica di Guarcino, la coltre va da un minimo di 60 centimentri a un massimo di circa 100 e il termometro,stasera, ha toccato – 3,5. In serata sono entrati in azione gli spazzaneve per garantire la viabilita’ tra Filettino e la localita’ di Campo Staffi. Oggi il Maltempo nel ...

Maltempo Lazio : pioggia - vento forte e nebbia nel Frusinate : pioggia battente, vento forte e banchi di nebbia nel Frusinate. Maggiormente interessate le strade di Forca D’acero, della Vandra, di Sora e la superstrada Sora-Cassino. Alcuni segnali stradali sono stati divelti a causa del Maltempo ma sono stati ripristinati dai tecnici di Astral spa. Inoltre sono in corso lavori di riparazione di buche sulla via Casilina e sulla strada della Vandra. Nevica sulla Forca D’acero dal km 10+000 al km 9+680 ...