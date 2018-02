repubblica

: Donne protagoniste della scienza, è la giornata internazionale - repubblica : Donne protagoniste della scienza, è la giornata internazionale - Assolombarda : Sono #donne che hanno seguito i loro #sogni e li hanno realizzati: sono le protagoniste della rassegna cinematograf… - spazio_costanza : Una storia d'amicizia tutta al femminile con protagoniste tre donne, nel cuore di Tel Aviv, che lottano... -

(Di domenica 11 febbraio 2018) Oggi il giorno stabilito dalle Nazioni Unite per promuovere in tutto il mondo iniziative volte a mettere in luce le tanteimpegnate nella ricerca e per...