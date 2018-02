Milano - lite con i Carabinieri a Expo : Sgarbi assolto in appello : Assolti in secondo grado Vittorio Sgarbi e il suo autista, Nicola Mascellani, che nel 2016 erano stati condannati rispettivamente a 5 e 4 mesi di reclusione per resistenza a pubblico ufficiale, per un ...

Milano - il ministro Fedeli : «Alt al Politecnico in inglese - la sentenza cambia i piani» : «Ci aspettavamo questa sentenza del Consiglio di Stato sui corsi in inglese, coerente rispetto a quella della Corte Costituzionale. Il Politecnico adesso dovrà cambiare, dovrà riequilibrare il piano ...

Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso del Politenico di Milano sulla possibilità di tenere corsi solamente in inglese : Il Consiglio di Stato, l’organo di secondo grado della giustizia amministrativa, ha respinto il ricorso del Politecnico di Milano sulla possibilità di tenere corsi esclusivamente in lingua inglese. La vicenda era iniziata nel 2012, quando il Senato accademico del Politecnico The post Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso del Politenico di Milano sulla possibilità di tenere corsi solamente in inglese appeared first on Il Post.

Consiglio di Stato : no corsi solo in inglese a Politecnico di Milano : No ai corsi esclusivamente in inglese al Politecnico di Milano. Lo ha deciso il Consiglio di Stato dopo un lungo iter che aveva coinvolto anche la Corte Costituzionale la quale non aveva rilevato ...

L’Italia nello Spazio : ASI e Politecnico di Milano insieme per 15 anni : Quindici anni di collaborazione e nascita di 4 figure accademiche focalizzate su tecnologie innovative per lo Spazio: questi i punti più importanti dell’accordo tra Agenzia Spaziale Italiana e Politecnico di Milano. I due enti – spiega l’ASI – si impegnano a delineare e a percorrere gli ambiti strategici in cui si svolgerà la ricerca nel settore nei prossimi decenni, in un processo che vedrà la partecipazione di altri operatori ...

Milano : Politecnico e Asi firmano accordo per 6 mln in 15 anni per ricerca su spazio (2) : (AdnKronos) - “Quello che abbiamo fatto è stato un passo coraggioso - dice Roberto Battiston, presidente dell’Asi - ma l’innovatività nel mondo dell'industria e dell’economia è molto bassa. La grande sfida è portare questo tipo di innovazione nel mondo economico reale”. I due enti si impegnano a del

Milano : Politecnico e Asi firmano accordo per 6 mln in 15 anni per ricerca su spazio : Milano, 25 gen. (AdnKronos) - Firmato un accordo dal valore di circa 6 milioni di euro, 400 mila ogni dodici mesi per 15 anni, tra il Politecnico di Milano e l’Asi, agenzia spaziale italiana. Dalla collaborazione nasceranno 4 figure accademiche, che il Politecnico deve ancora scegliere, focalizzate

Politecnico Milano studia taglio 10% CO2 dei mezzi pesanti a gas : Milano, 23 gen. (askanews) Il Politecnico di Milano, insieme a 19 partner europei quali come Bosch, Daimler, Iveco, Man e Volvo, sta sviluppando un nuovo concetto di motori per veicoli pesanti ...

Milano - CA Technologies si sposta in Garibaldi e annuncia una partnership col Politecnico - : ... lavorando in team impegnati su progetti di implementazione delle più avanzate tecnologie di API Management: un'area " ha chiosato Lamartina " "più che strategica nell'odierna economia digitale".

Milano - autista Atm accoltella un ragazzo di 17 anni dopo una lite sull'autobus : L'episodio è accaduto venerdì sera. Il 56enne, un autista dell'Atm fuori servizio, ha avuto un'accesa discussione con i ragazzi, quindi ha reagito estraendo un coltello. Il ferito non è in pericolo di ...

Milano - il video della lite tra l’ uomo e i ragazzi sul bus : la coltellata e i calci : L’episodio è accaduto venerdì sera. Il 56enne, un autista dell’Atm fuori servizio, ha avuto un’accesa discussione con i ragazzi, quindi ha reagito estraendo un coltello. Il ferito non è in pericolo di vita. L’uomo è stato denunciato