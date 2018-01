Snowboard | Coppa del Mondo 2018 | Edwin Coratti non scende più dal podio! Secondo a Bansko

Snowboard - Coppa del Mondo 2018 : Coratti - Felicetti ed Ochner alla fase finale del PGS di Bansko : Gara-2 per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Snowboard alpino in quel di Bansko. Sulle nevi bulgare oggi si svolge il PGS, l’ultimo prima dell’appuntamento olimpico, che bissa quello che si è disputato due giorni fa. Nella mattinata si sono svolte, come di consueto, le qualificazioni. Sono tre gli azzurri che avanzano alla fase finale e proveranno a giocarsi il podio nel pomeriggio. Due uomini e, a sorpresa, una donna. Edwin ...

Snowboardcross - Coppa del Mondo : Moioli è seconda a Bansko e prima nella generale : Moioli, con il secondo posto di Bansko, passa al comando della Coppa del Mondo di SBX con 4630 punti, davanti alla francese Trespeusch, quarta nella gara odierna. Moioli: "Sono tranquilla, ma un po' ...

Snowboardcross - Coppa del Mondo 2018 : le classifiche aggiornate. Michela Moioli è in testa! : Andiamo a scoprire le classifiche aggiornate di Coppa del Mondo di Snowboardcross dopo la tappa di Bansko: c’è in testa la nostra Michela Moioli. Uomini Classifica Dopo 7 di 13 gare Punti 1 Pierre Vaultier 4320 2 Alex Pullin 3796 3 Alessandro Hämmerle 3320 4 Omar Visintin 2680 5 Mick Dierdorff 2264 Donne Classifica Dopo 7 di 13 gare Punti 1 Michela Moioli 4630 2 Chloé Trespeuch 4600 3 Lindsey ...

Snowboardcross - Michela Moioli : “Che rivincita a Bansko - potevo anche vincere. Leader di Coppa del Mondo - senza pressione” : Michela Moioli ha conquistato un prezioso secondo posto nella sprint di Bansko, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di Snowboardcross. L’azzurra ha conquistato anche il primo posto in classifica generale e raggiante ha rilasciato le seguenti dichiarazioni alla Fisi: “Mi sono presa una rivincita su questa pista che lo scorso anno mi aveva fatto dannare, peccato l’errore in partenza nella finale, altrimenti avrei potuto ...

Snowboardcross - Coppa del Mondo Bansko 2018 : Michela Moioli prima nelle qualificazioni : Si sono svolte in mattinata le qualificazioni per quanto riguarda la particolare gara sprint della Coppa del Mondo di Snowboardcross in quel di Bansko (Bulgaria). Andiamo a riepilogare i risultati. Tra gli uomini, annunciata l’assenza di Omar Visintin a causa di un infortunio arrivato in allenamento, al comando c’è il transalpino Pierre Vaultier, grandissimo favorito della prova odierna. Faticano gli azzurri: tutti, tranne Lorenzo ...

Snowboard - Coppa del Mondo 2018 : le classifiche dopo il PGS di Bansko. Galmarini e Ledecka in testa : Primo di due PGS per la Coppa del Mondo di Snowboard alpino in quel di Bansko. Andiamo a vedere le classifiche aggiornate (sia totali che di specialità). Uomini Generale Classifica dopo 7 di 12 gare Punti 1 Nevin Galmarini 3730 2 Roland Fischnaller 3490 3 Andrey Sobolev 3166 4 Alexander Payer 2410 5 Radoslav Yankov 2400 PGS Classifica dopo 5 di 9 gare Punti 1 Nevin Galmarini 3010 2 Roland ...

Snowboard alpino - Coppa del Mondo Bansko 2018 : Edwin Coratti batte Mirko Felicetti nella finale per il terzo posto! Vince Anderson : Dopo una qualifica non proprio esaltante, torna il sereno in casa Italia nello Snowboard alpino: nel PGS (specialità olimpica) di Bansko, in Bulgaria, Mirko Felicetti ed Edwin Coratti si sono sfidati per il terzo gradino del podio, con la vittoria che è andata al secondo, dopo aver approfittato di un errore del compagno di squadra. Ancora una volta la squadra azzurra si conferma ad alto livello in ottica Olimpiadi: dopo il forfait di Visintin e ...

Snowboard alpino - Coppa del Mondo Bansko 2017-2018 : superano le qualificazioni solo Mirko Felicetti ed Edwin Coratti : Male gli azzurri nelle qualificazioni dello slalom gigante parallelo valido per la tappa di Coppa del Mondo di Snowboard alpino in quel di Bansko. Si qualificano solo due atleti del Bel Paese per la fase finale che si disputerà nel pomeriggio: si tratta di Mirko Felicetti ed Edwin Coratti. Tante difficoltà per la squadra al maschile sul difficile pendio bulgaro. La qualificazione è stata vinta dall’austriaco Sebastian Kislinger con il ...

Snowboardcross - Coppa del Mondo 2018 : a Bansko il penultimo appuntamento stagionale prima delle Olimpiadi : Prosegue senza pause la Coppa del Mondo di Snowboardcross, che, a suon di trasferte lunghissime, si sposta dalla Turchia alla Bulgaria, da Erzurum a Bansko per la penultima tappa prima dell’appuntamento dell’anno: i Giochi Olimpici di PyeongChang (settimana prossima infatti ci sarà un doppio appuntamento a Feldberg, in Germania). Il programma prevede per sabato 27 gennaio le gare sia al maschile che al femminile. L’Italia ...

Snowboard alpino - Coppa del Mondo 2018 : a Bansko l’ultima prova prima delle Olimpiadi : L’ultimo treno per la Corea del Sud per lo Snowboard alpino passa dalla Bulgaria, da Bansko per l’esattezza, dove tra venerdì e domenica sono in programma due slalom giganti paralleli. Variato dunque il programma originario che voleva il gigante di venerdì e lo slalom di domenica. In vista delle gare di PyeongChang infatti, si è deciso di inserire una prova in più nella specialità olimpica, a scapito di quella non olimpica. Roland ...

Snowboardcross - Coppa del Mondo 2018 : Omar Visintin si esalta ad Erzurum. A podio anche Michela Moioli : La Coppa del Mondo di Snowboardcross è tornata nel week-end dopo la lunga pausa natalizia (ci si era fermati con il doppio successo italiano in quel di Cervinia) e subito arrivano gioie per i colori azzurri sul pendio turco di Erzurum. Una due giorni eccezionale verso le Olimpiadi di PyeongChang: arrivano due vittorie e tre podi per il Bel Paese. Il grande protagonista è, ovviamente, Omar Visintin. Il nativo di Merano ha dato spettacolo tra ...

Una vittoria e un terzo posto per l'Italia nella Coppa del Mondo di Snowboard : nella gara a coppie maschile di Coppa del Mondo di snowboard cross di Erzurum successo per Emanuel Perathoner e Omar Visintin.

Snowboard alpino - classifiche Coppa del Mondo 2018 : Roland Fischnaller si conferma in seconda posizione - ma avvicina Galmarini : Il podio odierno permette a Roland Fischnaller di confermare il secondo posto nella classifica generale della Coppa del Mondo di Snowboard alpino: l’azzurro avvicina l’elvetico Nevin Galmarini, distante ora solo 240 punti. In top ten un altro azzurro, Edwin Coratti, che occupa l’ottavo posto. Snowboard alpino – Classifica generale maschile (Top 10) 1 Galmarini Nevin SUI 3730.00 2 Fischnaller Roland ITA 3490.00 3 SOBOLEV ...

Snowboard alpino - Coppa del Mondo Rogla 2018 : nel PGS un magnifico Roland Fischnaller è terzo! : Lo Snowboard alpino, nella tappa di Rogla, in Slovenia, ha visto anche oggi uno slalom gigante parallelo valido per la Coppa del Mondo. Nella gara che vedremo anche alle Olimpiadi di PyeongChang, si è ben comportato Roland Fischnaller, che è riuscito a salire sul terzo gradino del podio battendo nella small final il transalpino Sylvain Dufour. La vittoria è andata all’austriaco Benjamin Karl davanti al bulgaro Radoslav Yankov. Fischnaller ...