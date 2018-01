America First | ma non da sola Trump a Davos fa il moderato Sì a

Davos - Trump : America First ma non America da sola : Il presidente Usa sottolinea di essere a Davos "perrappresentare gli interessi degli Americani e per offrireun'amicizia nel costruire un mondo migliore"

L''America First' irrita Draghi e testa i limiti della politica monetaria Bce : ...europea di Mario Draghi ha inaugurato l'anno ingaggiando una lotta verbale con l'Amministrazione Trump che sta arbitrariamente influenzando il cambio euro-dollaro con l'intento di favorire l'economia ...

Trump a Davos a ribadire America First : 12.30 Il presidente Usa Trump è arrivato a Davos,per partecipare al Forum economico mondiale.Oggi sono previsti colloqui con la premier britannica May e quello israeliano Netanyahu. Atteso per domani l'intervento di Trump al Forum,dove ribadirà le sue politiche protezionistiche,all'insegna dell'"America First", di fronte a una platea che invece respinge protezionismo e isolazionismo. Ieri, le parole più dure sono venute dalla cancelliera ...

America First - America sola : Aveva promesso in campagna elettorale che America First avrebbe significato fare i conti con quella che lui definisce 'concorrenza sleale' fatta dai cinesi e dal resto del mondo ai danni delle ...

Trump continua la battaglia per America First. Imposti nuovi dazi su lavatrici e pannelli solari : (Teleborsa) - Nuova bufera si abbatte sull'amministrazione di Donald Trump. Il Presidente Americano chiusa la pratica shutdown, si lancia verso nuove battaglie economiche e commerciali. L'...

'Melania Trump tradisce il 'Make America Great Again'' : la first lady non veste mai Americano (ma italiano) : ... "Make America Great Again", che da subito si è trasformato in un consiglio spassionato ai concittadini: comprare Americano per risollevare l'economia. Peccato, però, che proprio la first lady ...

EFFETTO TRUMP/ "America First" - il sogno non c'è più ma la strategia sì : Malgrado intemperanze e contraddizioni, TRUMP sembra avere una precisa strategia, anche se attuata in modo non del tutto chiaro, sintetizzata nel suo "America first". CARL LARKY(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 06:03:00 GMT)UE vs POLONIA/ La mossa di Bruxelles contro Varsavia per vendicare lo stop sui migranti, di C. LarkyCAOS USA/ Abbattere TRUMP, tutti gli alleati del nuovo "sogno americano", di C. Larky

Melania conquista gli Americani. La first lady è più popolare del marito : Nessuno ci avrebbe mai scommesso, eppure Melania, moglie del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, sta conquistando gli americani a discapito del marito, il cui indice di popolarità resta ai minimi storici. L'ex modella slovena arriva al 54% con una rimonta di 17 punti percentuali sin dall'insediamento alla Casa Bianca dello scorso gennaio. Lo stabilisce uno studio dell'istituto statistico Gallup, pubblicato in queste ore. Anche il ...