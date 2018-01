Migranti - Gentiloni : passare da sistema criminale a flussi regolari : Roma, 24 gen. (askanews) - E' necessario contribuire alla crescita dell'Africa, un processo che sarà lungo, ma nel frattempo passare da un sistema di flussi migratori irregolari e in mano alla ...

Macron elogia Gentiloni : "Ottimo lavoro dell'Italia sui Migranti" : durato più di un'ora il faccia a faccia tra il presidente francese Emmanuel Macron e il premier Paolo Gentiloni . I due rappresentanti a Palazzo Chigi si sono scambiati lodi e commenti positivi sui ...

Macron elogia Gentiloni : Ottimo lavoro dell'Italia sui Migranti : È durato più di un'ora il faccia a faccia tra il presidente francese Emmanuel Macron e il premier Paolo Gentiloni. I due rappresentanti a Palazzo Chigi si sono scambiati lodi e commenti positivi sui rapporti tra i due Paesi.Il presidente francese ha ringraziato l’Italia per il ruolo "dinamico" che ha assunto in Europa, per i successi e il coraggio nella gestione delle politiche migratorie. Macron ha inoltre reso ...

Gentiloni : un’Italia più solida. Le spine di banche e Migranti : Per un personaggio come Paolo Gentiloni che ha fatto del low profile la sua cifra stilistica, costituirà una sorta di fuor d’opera presentarsi in pompa magna per rivendicare i risultati del suo governo con l’enfasi che si addice ad una occasione solenne come la conferenza stampa di fine anno del premier convocata domani. Ma visto che la scadenza di...

Migranti - Gentiloni : 'per l'Italia missione Niger' : Dopo il voto del Parlamento, partiranno i militari italiani con l'obiettivo di sconfiggere schiavisti e terrorismo -

Gentiloni : 'contro schiavisti e terroristi - missione in Niger. L'Italia accoglierà i Migranti"' : L'impegno italiano va oltre il Mediterraneo. Il premier ha rivendicato anche i meriti del nostro paese nell'accoglienza: siamo il paese più pronto nel salvare vite umane -

Gentiloni : “L’Italia accoglie i Migranti. Proporrò invio truppe in Niger per fermare gli schiavisti” : «L’Italia accoglie, è in prima linea nello sconfiggere il traffico di essere umani, lavora per i diritti umani aprendo addirittura per la prima volta un corridoio umanitario diretta per i rifugiati dai campi in Libia all’Europa e in Italia». Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni, parlando a bordo della nave Etna che opera nell’ambito di Eunavfor M...