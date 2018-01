Il boom della marijuana light | l' erba legale che non sballa

Il boom della bresaola : nel piatto nuda e cruda o insieme al sushi e alla rana pescatrice : Dimenticate scagliette di grana e rucola oppure olio e limone (che 'brucia' la carne). La bresaola si mangia 'santa', nuda e cruda, al massimo accompagnata da riccioli di burro di ginepro e pane di ...

Critiche sulla nuova sigla di Don Matteo 11 - ma il boom di ascolti conferma il successo della serie : Nonostante gli ascolti record, la nuova sigla di Don Matteo 11 non piace al pubblico di Rai1. La prima puntata, trasmessa ieri sera su Rai1, ha conquistato 7.632.000 spettatori pari al 31.6% di share (lo scorso anno aveva registrato 9.677.000 spettatori pari al 33.87% di share nel solo primo episodio). L'addio di Simone Montedoro ha certamente influito sulla visione della nuova stagione di Don Matteo, ma ciò non toglie che, giunto al suo ...

L'effetto della polemica sul Museo Egizio? È un boom di recensioni : 180 in dodici ore : ... per la decisione di regalare un biglietto d'entrata agli arabi che si presentano in coppia, è un boom di recensioni e commenti (positivi) sulla più grande e preziosa collezione di reperti al mondo ...

Paura della crisi e di nuove tasse : pochi investono - boom di risparmi : Roma La crisi continua a spaventare gli italiani. Ed è per questo che il denaro non circola. Le aziende, tra l'altro, investono poco. E le famiglie, dal canto loro, ci vanno caute sulla spesa. A misurare questo stato di cose è la crescita delle riserve bancarie. Aumentate, nel corso dell'anno appena concluso, di 38 miliardi di euro. I conti correnti, quindi, stanno in buona salute: al loro interno giacciono quasi mille miliardi di ...

Giappone - boom della produzione industriale a novembre : (Teleborsa) - Tornano a produrre a pieno ritmo le fabbriche Giapponesi a novembre . Secondo la stima preliminare del Ministero del Commercio Internazionale e dell'Industria Giapponese (METI), l'indice ...

boom boom Cutrone - è la gara della rinascita per il Milan : rossoneri in semifinale di Coppa Italia - è l’inizio della crisi per l’Inter? [FOTO] : 1/14 LaPresse/Spada ...

SPILLO/ Natale - il boom di prestiti complica il rebus della crescita : Si avvicina il Natale e quasi un quarto degli italiani farà ricorso a una finanziaria per sostenere le spese legate al periodo delle feste.

Tumore della pelle : ecco il selfie della ragazza americana che ha portato al boom di ricerche Google : Non è necessario essere una celebrità per fare da testimonial a campagne vincenti di prevenzione sul cancro. Lo stesso effetto può essere generato anche da persone non famose, grazie al potere dei social media, come dimostra il caso di una giovane ragazza americana, descritto sulla rivista Preventive medicine. Tawny Willoughby, grazie al selfie pubblicato su Facebook, che la ritraeva con i segni e le cicatrici di un Tumore alla pelle, ha fatto ...

L’export dell’Italia cresce più della Germania - boom in Cina : L’export dell’Italia cresce più di quello della Germania, con un boom nel mercato cinese. Lo scorso settembre infatti le esportazioni sono aumentate del 7,3 per cento raggiungendo i 330,7 miliardi di euro, mentre i tedeschi crescono del 6,4 per cento e la Francia del 4,1 per cento. Ad andare meglio del nostro paese è la Spagna, che cresce dell’8,2 ...

Maker Faire - boom per l'esordio della fiera : superate le 25mila presenze : Un'intera giornata dedicata alla digital manufacturing, Internet of things, greentech, agritech e all'immancabile mondo della robotica che, nemmeno a dirlo, è stato il settore più apprezzato dai più ...

#tempodiFARE : il TEDxTrento boom di presenze - con il bello della diretta : Ci è stato segnalato inoltre anche quest'anno un continuo problema con la diretta streaming, sia per chi voleva assistere da casa, sia per i ragazzi che stavano partecipando in contemporanea al ...

Mani hi-tech e droni con le braccia - è boom della robotica italiana : Un drone con le braccia e una mano hi-tech in grado di spalmare il burro e piantare un chiodo : sono due delle innovazioni nate nei laboratori di ricerca italiani - sempre più all'avanguardia nella ...