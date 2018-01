Google celebra Sergei Eisenstein con un bellissimo Doodle animato

Scocca ufficialmente il Solstizio d’Inverno 2017 e Google lo celebra con un fantastico Doodle animato : Il “ Solstizio d’Inverno 2017 ” è appena Scocca to alle 17:28 italiane, e Google celebra questo momento con un fantastico Doodle animato in cui si può notare un simpatico topolino che danza sul ghiaccio e poi piomba, tutto innevato, nella sua tana ricca di riserve alimentari autunnali per garantirsi la sopravvivenza durante la stagione fredda. L’animazione, realizzata dalla Doodle r Olivia Huynh, è stata pubblicata proprio ...

Google celebra con un Doodle i linguaggi di programmazione per bambini : Oggi, in occasione della Computer Science Education Week, Google ha voluto celebrare con un Doodle i 50 anni dei linguaggi di programmazione per bambini con una creazione davvero originale, con tanto di animaletto peloso: il primo Google Doodle codificato in assoluto. Il Doodle odierno infatti è stato sviluppato non da un team ma da ben tre: il team Google Doodle, il team Google Blockly, ed i ricercatori del MIT Scratch! L'articolo Google ...