Berlusconi incontra Ppe | rapporti ottimi con Merkel | ci sostiene

Silvio Berlusconi a Bruxelles per incontrare Junker - Tajani e il PPE : Missione europea tra oggi e domani per Silvio Berlusconi a Bruxelles dove incontrerà Jean-Claude Junker, Antonio Tajani e i rappresentanti del Partito Popolare Europeo.

Berlusconi incontra gli animalisti di Michela Vittoria Brambilla Diretta Live : Gli impegni su tutela degli animali e dell’ambiente in vista delle imminenti elezioni politiche e regionali

Lazio - Pirozzi : non ho incontrato nè sentito Berlusconi : Roma, 16 gen. (askanews) 'Se è vero che qualche giorno fa ho incontrato Berlusconi? No, non è vero, non l'ho sentito neanche per telefono o per sms. Se ne scrivono tante ' A parlare è Sergio Pirozzi, ...

Lombardia : Fontana incontra consiglieri Lega - nel pomeriggio Berlusconi : Milano, 10 gen. (AdnKronos) - Attilio Fontana, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Lombardia alle prossime elezioni, è arrivato intorno alle 11 al Pirellone per incontrare i consiglieri e gli assessori regionali della Lega Nord. Nel pomeriggio Fontana potrebbe recarsi ad Arcore

Silvio Berlusconi - il senso di 'Berlusconi presidente' sul simbolo di Forza Italia : 'Sono il leader incontrastato' : Di Maio, i grillini e pure Salvini hanno avuto di che ridire del ' Berlusconi presidente ' che campeggerà sul simbolo elettorale di Forza Italia . Silvio Berlusconi è incandidabile , spiegano, e ...

Salvini : 'pronto a incontrare Berlusconi sul programma. La quarta gamba è in carico a lui : Salvini avvia nel centrodestra il confronto con Berlusconi su programma e liste e intanto stoppa l'arrivo nella coalizione di formazioni centriste. Per me bastano le tre gambe di Forza Italia, Lega e ...

Elezioni - Silvio Berlusconi incontra i coordinatori regionali di Fi : da sciogliere nodo candidature : ... Berlusconi continua il suo scounting personale tra imprenditori, avvocati, giornalisti, professori universitari, esponenti del mondo dell'associazionismo e di quello cattolico. Dagli ambienti ...